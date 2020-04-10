Фото: zaryadyehall.com
Самоизоляция прервала череду концертов многих выдающихся музыкантов. Заслуженный артист России пианист Алексей Гориболь проводит эти дни Доме творчества композиторов в Репино и живет в знаменитом 20-м коттедже, где жили многие известные композиторы, но чаще всего вспоминают Дмитрия Шостаковича. Рояль, которого касались пальцы великого композитора, запел перед видеокамерой специально для читателей «Фонтанки» и слушателей нашего культурного проекта #безантракта.
Алексей Гориболь любезно согласился рассказать и об этом доме, и о композиторских судьбах, специально для вас записав небольшой цикл передач «Соло-рояль в российском кино», который вы можете посмотреть #безантракта в эти выходные. Обе передачи выйдут 11 и 12 апреля в одно и то же время — в 14.00. Первая часть будет посвящена творчеству Микаэла Таривердиева, вторая — творчеству Исаака Шварца и нашего современника Леонида Десятникова.
Вы услышите киномузыку в великолепном исполнении Алексея Гориболя, увидите почерк, которым Таривердиев писал ноты, узнаете интересные сюжеты о жизни композиторов и их сочинений, а также о других выдающихся людях, живших и живущих с ними рядом.
Заходите на сайт tv.fontanka.ru, чтобы услышать мелодии романтиков кино, а бонусом – услышать пение птиц в Репино, прямо в эти дни. 6+
"Фонатнка.ру"
11 апреля на сайте нашего проекта #безантракта пройдет показ спектакля «Гамлет.eXistenZ» Камерного театра Малыщицкого. Премьера работы Петра Шерешевского состоялась несколько лет назад, но в эти непростые дни ее актуальность взлетела на новый уровень: принц датский тут оказывается геймером, с головой ушедшим в виртуальную реальность.
11 апреля запомнится многим: бесплатный онлайн-концерт даст группа Little Big. Подключиться к безумному рейву может каждый - причем не покидая вынужденной самоизоляции. Концерт, для которого группа подготовила «особенную программу», начнется в 20.00 в Яндекс-эфире.
12 апреля, в 11.00 известный ведущий, комментатор, гид, автор «Фонтанки» и просто интересный рассказчик Федор Погорелов проведет экскурсию по самой узкой улице города — улице Репина.
Всемирно известный итальянский тенор Андреа Бочелли даст в воскресенье 12 апреля пасхальный концерт под аккомпанемент церковного органа. Выступление будет транслироваться в прямом эфире на YouTube канале певца, где его можно будет услышать бесплатно.
Вакцина от «уханьского» коронавируса пока не создана, лекарство тоже — но можно ли человеческий геном скорректировать так, чтобы мы обладали большей защитой от хворей? 13 апреля ДК Лурье устроит «генпросвет» для детей «7+». Взрослым тоже можно.
Кинозал с показами лучших зарубежных и отечественных постановок, цикл авторских лекций «Университеты балета», выпуск собственного «справочника балетомана», авторская онлайн-энциклопедия балета ХХ века, подкаст с интервью об искусстве и трехдневный гала-концерт из «золотой коллекции» Dance Open — таким будет любимый фестиваль балета петербуржцев в этом апреле.