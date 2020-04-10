

Фото: zaryadyehall.com

Пианист Алексей Гориболь подарит слушателям «Фонтанки» звучание рояля, «помнящего» Шостаковича

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Самоизоляция прервала череду концертов многих выдающихся музыкантов. Заслуженный артист России пианист Алексей Гориболь проводит эти дни Доме творчества композиторов в Репино и живет в знаменитом 20-м коттедже, где жили многие известные композиторы, но чаще всего вспоминают Дмитрия Шостаковича. Рояль, которого касались пальцы великого композитора, запел перед видеокамерой специально для читателей «Фонтанки» и слушателей нашего культурного проекта #безантракта.

Алексей Гориболь любезно согласился рассказать и об этом доме, и о композиторских судьбах, специально для вас записав небольшой цикл передач «Соло-рояль в российском кино», который вы можете посмотреть #безантракта в эти выходные. Обе передачи выйдут 11 и 12 апреля в одно и то же время — в 14.00. Первая часть будет посвящена творчеству Микаэла Таривердиева, вторая — творчеству Исаака Шварца и нашего современника Леонида Десятникова.

Вы услышите киномузыку в великолепном исполнении Алексея Гориболя, увидите почерк, которым Таривердиев писал ноты, узнаете интересные сюжеты о жизни композиторов и их сочинений, а также о других выдающихся людях, живших и живущих с ними рядом.

Заходите на сайт tv.fontanka.ru, чтобы услышать мелодии романтиков кино, а бонусом – услышать пение птиц в Репино, прямо в эти дни. 6+

"Фонатнка.ру"