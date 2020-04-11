Арт-фестиваль Burning Man отменяется и уходит в онлайн

Фестиваль музыки и искусств Burning Man, проходящий ежегодно в пустыне штата Невада, отменили из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Организаторы фестиваля отмечают, что это было очень сложное решение и пообещали вернуть деньги за билеты, но попросили добровольно пожертвовать часть денег или всю сумму на поддержание проекта. Взамен отменного строительства в пустыне городка Black Rock City, который становится центром всех событий, они планируют устроить в этом году Virtual Black Rock City, участие в котором, по их оценкам, может принять сто тысяч человек. Хотя без ошибок и не обойдется, но будет увлекательно и весело, – уверены они. Подробности новой версии проекта обещают сообщить позднее.

Фестиваль Burning Man проводится с 1986 года. По традиции, он начинается в последний понедельник августа и длится восемь дней. В пустыне строят целый город и устанавливаются масштабные произведения современного искусства, часто фантастических форм. В последний день некоторые из них – и обязательно огромная фигура человека – сжигаются. Количество посетителей Burning Man неуклонно растет с каждым годом, в 2019 году достигнув цифры в 80 тысяч человек.





Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Напомним, что сейчас США лидируют по числу заразившихся коронавирусом COVID-19.

Ранее уже были отменены Каннский фестиваль, запланированный на май, и многие другие события.

"Фонтанка.ру"