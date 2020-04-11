Опера с пылесосом в руках. Звезды Михайловского театра спели, не выходя из дома

Коллектив Михайловского театра продолжает креативить на тему вынужденной самоизоляции. Если на прошлой неделе артисты станцевали дома, то теперь – спели. Видео опубликовано в Instagram театра и уже набрало больше 7000 просмотров.

Татьяна Ларина (Мария Литке) вместо сцены поет на домашнем диване вместе с собачкой. Канио из оперы «Паяцы» (Дмитрий Головнин) исполняет свою партию, намазывая лицо пеной для бритья. Герман-Федор Атаскевич с сакраментальным «Что наша жизнь? Игра!» держит в руках игровую приставку. Русалка Олеся Петрова чистит коврик на берегу озера. Влюбленный в Тоску Скарпиа (Александр Кузнецов) страдает с пылесосом в руках. Фигаро (Александр Шахов) наводит марафет перед зеркалом в ванной – в халате, но с бабочкой на шее.

Конец у ролика оптимистичный: артисты просыпаются в «красный день календаря», 30 апреля, когда, возможно, ограничения будут сняты, и готовятся к новой встрече со зрителями.

Автором видео стал, как и в прошлый раз, премьер театра – заслуженный артист России Иван Васильев.

Зрители посылают артистам виртуальные овации в виде лайков, но выражают опасения, что 30 апреля ограничения не кончатся.

"Фонтанка.ру "