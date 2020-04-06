Михайловский театр выложил в своем аккаунте запись шуточного балета, придуманного и поставленного премьером театра – Заслуженным артистом России Иваном Васильевым.
Танцовщики снялись в трехминутном видео о том, как, скучая по домам в разлуке со зрителями, исполняют сольные номера из балетов со швабрами, тарелками, кастрюлями и полотенцами — на кухнях и пустых улочках.
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ОЧЕНЬ скучаем!!! REALLY miss you!!! . Идея, режиссёр #ИванВасильев #idea #director @vasiliev.art #cast @vasiliev.art @marymaryvi @irinaperren @valeriia_zapasnikova @persson_ella @aleksandr_omar . #сидимдома #будьтедома #зрители❤️ #берегитесебя #михайловскийтеатр #всеподомам #мывместе #stayhome #takecareofyourself #audience❤️ #mikhailovskytheatre #wearetogether
В съемках «самоизоляционного» балета участвовали сам Иван Васильев, Ирина Перрен, Александр Омар, Валерия Запасникова, Элла Перссон, а также ведущая солистка Большого Мария Виноградова.
«Очень скучаем!», – прокомментировали авторы свое творчество.
«Фонтанка.ру»