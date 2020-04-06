Артисты Михайловского театра станцевали о своей разлуке со зрителями

Михайловский театр выложил в своем аккаунте запись шуточного балета, придуманного и поставленного премьером театра – Заслуженным артистом России Иваном Васильевым.

Танцовщики снялись в трехминутном видео о том, как, скучая по домам в разлуке со зрителями, исполняют сольные номера из балетов со швабрами, тарелками, кастрюлями и полотенцами — на кухнях и пустых улочках.

В съемках «самоизоляционного» балета участвовали сам Иван Васильев, Ирина Перрен, Александр Омар, Валерия Запасникова, Элла Перссон, а также ведущая солистка Большого Мария Виноградова.

«Очень скучаем!», – прокомментировали авторы свое творчество.

«Фонтанка.ру»