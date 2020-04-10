Сегодня в эфире #безантракта: искусство кочевников, опера «Красная шапочка», «Марсель», лекция о влиянии самоизоляции на экономику

Неделя близится к концу — а марафон #безантракта даже и не думает делать паузу. И вот снова в полдень встретимся в виртуальном спортзале — на тренировке от Федерации бокса Санкт-Петербурга (12+)

В 13.00 — время Эрмитажа: в этот раз в центре внимания — культура и искусство кочевых племен Алтая VI-III веков до нашей эры. (6+)

В 14.00 откроются двери студии «Фонтанки» — на «Карантинник» к Ольге Маркиной придет ее коллега, актриса Евгения Игумнова — вы сразу узнаете голос заслуженной артистки России, ведь именно она озвучивает таких голливудских звезд, как Кира Найтли, Энн Хэтэуэй и Кэтрин Зета-Джонс. (18+)

В 15.00 — зовите к экранам детей. У нас #безантракта новый участник — «Санктъ-Петербургъ Опера». Театр специально для аудитории «Фонтанки» эксклюзивно поделился записью своей детской постановки — оперы Цезаря Кюи «Красная шапочка». Автор роскошного музыкального спектакля в сопровождении оркестра — худрук театра Юрий Александров (6+)

В 16.00 мы совершим виртуальное путешествие в «Севкабель Порт». Прежде чем в пространстве его цеха закроется уникальная выставка «Формы движения», вы просто обязаны пройти по ней в компании лучшего для нее гида — куратора проекта Полины Борисовой. (12+) «Фонтанка» уже заглядывала на эту выставку, пока туда можно было ходить посетителям, но авторская экскурсия — это особое событие.

В 17.00 — мы вновь в студии «Фонтанки». Итоги недели традиционно подведет в прямом эфире Андрей Константинов. (18+)

В 19.00 — время «Домашнего концерта»: правда, он будет не домашним, а студийным. Для нас выступит группа «Марсель». Конечно, в прямом эфире. И конечно, ответит на вопросы, которые вы оставите в группе «Фонтанки» под соответствующим постом. 18+

Или, как вариант, открывайте страницу «Лекции» и подключайтесь к прямой трансляции лекции от Ассоциации выпускников СПбГУ и Social Club. Тема — актуальнее некуда: «самоизоляция экономики», а именно — то, как скажутся «нерабочие» дни на нашем с вами благосостоянии и бизнесе в стране. Ситуацию проанализируют кандидаты экономических наук Данила Расков и Василий Марков, и кандидат физико-математических наук профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ Константин Сонин. (18+)

Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на странице онлайн фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.

«Фонтанка.ру»