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Концерт Little Big, Coachella и «Похороны Сталина» от Кирилла Серебренникова: лучшие онлайн-развлечения на 10–12 апреля

До конца апреля и окончания коронавирусной изоляции остаётся всё меньше времени, а значит пора использовать все возможности, чтобы, не вставая с дивана, побывать на самых масштабных мировых концертах, театральных постановках и встречах со звёздами. Отобрали для вас девять лучших: от Coachella до встречи с Андреа Бочелли.

Онлайн-концерт Little Big: Skibidi c Uno в вашей квартире

Морально поддерживать россиян группа Little Big начала с первых дней коронавирусной эпопеи. Сначала запустила танцевальный челлендж и вынудила дёргать коленями, прямо как в клипе к Uno, практически полстраны. Затем выступила в соцсетях, предложив сделать что-угодно творческое и безумное, записать ролик, выложить в интернет и стать частью придуманного конкурса «Карантиновидение». В субботу солист бэнда Илья Прусикин с командой помогут расслабиться и устроят всероссийский «Безумный рейв». Хотя заранее о содержании концерта организаторы не распространяются, мы уверены, что о хитах Skibidi и Uno с Faradenza никто не забудет. Освобождайте пространство для танцев, концерт ждём по ссылке в 20.00 11 апреля. (16+) .

Пасхальный концерт Андреа Бочелли в пустом Дуомо

Надежду и радость в более классическом варианте обещает Андреа Бочелли. Итальянский тенор выступит в соборе Дуомо в Милане перед пустыми креслами по приглашению администрации города. Такой шаг сам певец объяснил и уверенностью в том, что сейчас каждый «верует он или нет» нуждается «в символе перерождения», которым может считаться близкая Пасха, и желанием показать, что Италия живёт и борется с эпидемией. Концерт под название «Музыка для надежды» будут транслировать 12 апреля в 20.00 на YouTube-канале. (12+)

50 музыкантов в эфире Facebook

Ограничивать себя в выборе музыкальных направлений явно не придётся тем, кто ночь с субботы на воскресенье готов провести без сна. 11 апреля в 21.00 Facebook запускает проект Human To Human («Человек человеку»): серию выступлений почти что полусотни исполнителей. Среди прочих к эфиру подключатся певец Алек Бенджамин, номинантка Grammy Лорен Дейгл, инди-рок квартет Colony House, исполнители Сэм Фишер, Джонатан Рассел и Nahko. Лайнап и расписание стоит заранее изучить в Facebook, чтобы не пропустить самые интересные части. В благодарность социальная сеть предлагает пожертвовать любую сумму фонду помощи COVID-19 PLUS1, работающему совместно с MusiCares и Sweet Relief. Это нужно, чтобы поддержать людей из индустрии музыки и развлечений, «которые с трудом сводят концы с концами». Впрочем, смотреть можно просто так, без пожертвований. Эфир продлится с 21.00 до 09.00. (18+)





Фото: facebook.com/HumantoHuman.watch Фото: facebook.com/HumantoHuman.watch

«7 смертей Марии Каллас»: опера от Марины Абрамович

Оперу «7 смертей Марии Каллас» стоит посмотреть в любом случае — мировая премьера пройдёт в Баварской опере, а материал рассказывает о сценической жизни Марии Каллас — одной из самых знаменитых музыкальных див. При этом над общим видом и смысловым наполнением постановки работала Марина Абрамович — «бабушка перформанса», художник-основоположник этого жанра.

Для оперы мастер воссоздала финалы-зарисовки жизней Дездемоны, Флории Тоски, Кармен, Чио-Чио Сан, Нормы, Виолетты Валери и Лючии Аштон – влюблённых героинь классических произведений, которых в своё время играла Каллас. Чтобы увидеть это, зрителям нужно лишь присоединиться к трансляции. Она будет активна с семи вечера 11 апреля до 31 мая. Есть возможность включить субтитры на английском и немецком языках. «12+»

Весенний «Щелкунчик» в Большом театре

Любителей балета ждут пятничным вечером в Большом театре. В онлайн выведут сказку, где Мари танцует Анна Никулина, принца Денис Родькин, а мышиного короля Виталий Биктимиров. Смотрим на YouTube 10 апреля, запись сохранится 24 часа. Начало трансляции 19.00. (6+)

Кирилл Серебренников и первое онлайн-погребение Сталина

«Этот проект задумывался как реакция на предпринимаемые в последнее время попытки реабилитации кровавого диктатора, на открытия памятников убийце... Все эти "Сталин поднял страну из руин", "Сталин выиграл войну", "при Сталине такого не было" мне лично слышать мучительно», — объяснял Кирилл Серебренников цель, с которой создал «Похороны Сталина». В документальном спектакле тему прощания с вождём режиссёр сплёл с проводами Сергея Прокофьева, которые незаметно для страны происходили в этот же день. Музыка композитора будет постоянно звучать на сцене.

Как подчёркивают в «Гоголь центре» — онлайн-показ 12 апреля станет особенным, ведь в реальности проект демонстрировали лишь единожды. Вместе с профессиональными актёрами участие в нём принимают Людмила Улицкая, Гарри Бардин, Юрий Сапрыкин и Андрей Лошак. Интернет-премьера пройдет на официальном сайте «Гоголь Центра», а также на страницах YouTube, Facebook и Instagram. Начало в 20.00. (18+)

«Как хорошо мы плохо жили»: виртуальная прогулка по дворам и 1990-м

Попасть обратно в Союз, точнее, близко к моменту развала, одним нажатием кнопки приглашает «Невидимый театр». Номинант премий «Прорыв» и «Золотая маска» режиссёр Семён Серзин ещё в 2018 году создал для этого коллектива историю о 1990-х на основе дневников и стихов екатеринбургского поэта Бориса Рыжего. Героев «Как хорошо мы плохо жили» Серзин отправил гулять во двор — классическое петербургское пространство— и актёры его освоили. Сидя на перилах лестниц и на заборах, в результате рассказали историю о «потерянном поколении» и парне-писателе, который умер в 26 лет.

Пока из-за карантина повторить подобное не выходит, а гулять и жить всё-таки хочется, в «Невидимом театре» решили вспомнить о прошлом и достали запись из закромов. Её выгрузят 10 апреля в 19.00 на специальном YouTube-канале. (16+)

Ликбез «Гаража» о художественном бардаке и изоляции

В столичном музее современного искусства «Гараж» успокаивать публику стараются «медитациями» через Zoom-конференции. Каждая такая встреча — одновременно и лекция, и дружеский разговор с теми, кто, как и вы, вероятно много дней сидит дома.

На онлайн-встрече под названием «»Антропологический этюд» VS атрибуты и вещи человека в самоизоляции» участники узнают, как превратить свою квартиру в творческий салон даже покруче, чем у передовых советских художников, и чем для этого придётся пожертвовать. Секреты раскрывают виртуальным группам не больше, чем по шесть человек, поэтому стоит заранее выбрать, какой из сеансов —16.00-17.00 и 17:30-18:30 11 апреля — подходит вам больше и обязательно зарегистрироваться. (12+)





Фото: garagemca.org Фото: garagemca.org

Виртуальная Coachella: всё в одном за 20 лет

Один из крупнейших мировых музыкальных фестивалей — Coachella, где в этом году должен был, да не смог из-за коронавируса выступить Сергей Шнуров, предлагает не грустить и выпускает свою виртуальную киноверсию. Премьера ленты «Coachella: 20 лет в пустыне» уже в пятницу, 10 апреля, пройдёт в сети. Авторы не только нарезали фрагменты музыкальных выступлений и «закулисные истории», но и попытались понять, как фестиваль в долине у города Индео, в двухстах километрах от Лос-Анджелеса, стал таким культурным феноменом, что о нём говорил и Барак Обама с трибуны, и герои мультфильма «Гриффины». Посмотреть ленту можно по ссылке. (12+)

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»