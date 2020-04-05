

Фото: vk.com/zemfira







Приготовьте ваши уши: Самые интересные музыкальные релизы недели

Культурная жизнь приспосабливается к изменениям, связанным с коронавирусом: отмены концертов, первые онлайн-выступления на разных платформах, сочинение песен, навеянных этой тематикой.

Но саму музыку невозможно изолировать. Поэтому готовьте ваши уши: «Фонтанка» выбрала самые интересные музыкальные релизы этой недели, с 30 марта по 5 апреля.

Yves Tumor опубликовал новый материал с экспериментальным, но романтическим содержанием, которое от него, в общем-то, и ждали. Критики высоко оценили пластинку.

Не заставил себя ждать и король грустного попа The Weeknd, вернувшийся после «дорогой меланхолии» в тех же минорных тонах. Его новый альбом «After Hours» отправляет нас к знакомым образам, которые успели крепко полюбиться.

Также на его лейбле – сладкоголосый R&B-делец Black Atlass, собравший в новом лонгплее «Dream Awake» 12 композиций о любви.

У группы THEODOR BASTARD вышел клип на песню «Лес», снятый на Карельском перешейке. В этой музыке можно услышать намеки на фолк, а в клипе — разглядеть мистические озарения.

После срыва онлайн-концерта бессменный лидер группы «Сплин» выпустил на официальном канале в YouTube новую песню «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите», в тексте которой намекает на жесткие задержания в Москве и протесты.

Известный электронщик Nicolas Jaar бросает нам в зубы второй релиз за календарный год. «Cenizas» звучит немного сдержано и холодно, однако завораживает своей медитативностью. Исполнитель запомнился в 2020 году удачным продакшеном для FKA twigs.

И не забывайте, конечно, про возбудивший споры среди фанатов новый трек Земфиры.

Гора Орлов, специально для «Фонтанки.ру»