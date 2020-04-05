

Фото: "Фонтанка.ру"







Две недели #безантракта: нас смотрят 5 миллионов зрителей. Главное — впереди

Онлайн марафон «Фонтанки.ру» #безантракта вот уже две недели наполняет ваши будни и выходные искусством. Ежедневно, с утра до вечера, «Фонтанка» бесплатно дарит своим читателям встречи с музейными экспозициями, театральными постановками, концертами классики и современной музыки, дает возможность познакомиться с писателями и артистами в формате интервью. Учреждения культуры, закрытые для петербуржцев из-за пандемии коронавируса, сами пришли к вам в онлайн-формате и без гонораров, чтобы морально поддержать в непростой момент, подарили свои знания и искусство.

Первую неделю, пока ситуация позволяла, основой проекта были театральные трансляции — фестиваль #безантракта открыл двери петербургских площадок с премьерами, детскими и взрослыми спектаклями. Многие зрители побывали даже там, куда ранее не приобретали билеты, и открыли для себя новые имена и названия.

После введения нового этапа ограничений — когда сотрудникам учреждений культуры запретили появляться на рабочих местах, — фестиваль перешел в формат «Домашних концертов» со звездами эстрады. Только одни телемосты из разных городов и стран сами по себе привлекли внимание 1,3 миллиона человек. Самым успешным, по подсчетам «Фонтанки», на данный момент оказался концерт Алексея Кортнева — его посмотрело свыше 355 тысяч человек. Почти 260 тысяч человек посмотрели концерт джазового пианиста Сергея Жилина.

И это только одна, хоть и важнейшая, составляющая онлайн-марафона, наполненного ежедневными премьерами экскурсий из различных зданий и подразделений Государственного Эрмитажа, Русского музея, ГМЗ «Петергоф», Музея истории религии, Всероссийского музея А.С. Пушкина и многих-многих других.

«Фонтанка.ру» благодарит всех, кто уже выразил желание оставаться на связи со своей аудиторией с помощью СМИ, и открыта новому сотрудничеству. Мы продолжаем свою ежедневную работу, чтобы культурная палитра города оставалась достойной его истории.

Впереди нас всех ждет еще много интересного, включая оригинальные спецпроекты и новые прямые эфиры со звездами первой величины. Следите за расписанием и нашими новостями — и не забывайте заглядывать в разделы библиотеки на сайте — там тоже много интересного из того, что уже было в эфире и вы, возможно, пропустили, а также дополнительные видеозаписи.

«Фонтанка.ру»