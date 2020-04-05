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Группа «Сплин», у которой на днях сорвался онлайн-концерт, выложила на своем официальном канале в YouTube новую песню — «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите».
В ней Александр Васильев, обращаясь к герою, который «торчит в своей Англии», рассказывает о том, что «нерушимый совсем разрушен», «из всех проплешин, из всех проушин // Они выкачивают нефть и газ», а «на шею давит ошейник».
Есть в песне отсыл и к жестким задержаниям на докоронавирусных протестах: «Вчера шел король, весь крутой и гордый // И мальчик сказал: «А король-то голый!» // Мальчику тут же с ноги проломили голову // И пришили ему статью».
Последний мини-альбом «Сплина» под названием «Тайком» вышел 20 декабря.
«Фонтанка.ру»
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