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«Мы тут вымерли все почти». Сплин выпустил песню о судьбе протеста и «разрушенном нерушимом»

Группа «Сплин», у которой на днях сорвался онлайн-концерт, выложила на своем официальном канале в YouTube новую песню — «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите».

В ней Александр Васильев, обращаясь к герою, который «торчит в своей Англии», рассказывает о том, что «нерушимый совсем разрушен», «из всех проплешин, из всех проушин // Они выкачивают нефть и газ», а «на шею давит ошейник».

Есть в песне отсыл и к жестким задержаниям на докоронавирусных протестах: «Вчера шел король, весь крутой и гордый // И мальчик сказал: «А король-то голый!» // Мальчику тут же с ноги проломили голову // И пришили ему статью».

Последний мини-альбом «Сплина» под названием «Тайком» вышел 20 декабря.

«Фонтанка.ру»

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