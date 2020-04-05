

Фото: скриншот из Facebook Константина Бронзита







«Оставайтесь дома». Константин Бронзит поместил персонажей своего мультика в самоизоляцию

«Оставайтесь дома» — теперь слоган и для персонажей Константина Бронзита. Новый короткий ролик с персонажами мультфильма «На краю земли» он разместил в соцсетях.

В этот раз герои дома на горе, вся жизнь которых состоит из попыток удержать равновесие, не выходят на улицу, не общаются с соседями, и не выгоняют пастись на улицу корову Машку. Но и в таких условиях, сидя буквально друг у друга на головах, им непросто. А может быть, как раз поэтому.

Анимационный фильм «На краю земли» вышел в 1998 году, когда режиссер жил во Франции. За него Бронзита номинировали на премию Французской академии кинематографических искусств «Сезар» в категории «Лучший короткометражный фильм».

«Фонтанка.ру»

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