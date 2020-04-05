Сегодня в эфире #безантракта: Фермерский дворец, дудук, Митя Фомин и «опасные вещи»

Воскресный день — повод не делать зарядку. Ну, хотя бы разок. Так что встать можно позже — и начать саморазвитие с пищи духовной. В 13.00 мы в Эрмитаже — но смотрим там не свои экспонаты, а привезенные из Британского музея. Дело в том, что пока главный петербургский музей не закрыли, там шла выставка искусства Ассирии с красивым названием «Я воздвиг там мой царский дворец». Куратор проекта, ученый секретарь Эрмитажа Мариям Дандамаева рассказывала о ней ещё на открытии, но в 40-минутной экскурсии сообщит намного больше. 6+.

Затем перенесемся в Александрию. Основательную экскурсию по Фермерскому дворцу проведет Вадим Снакин, заведующий отделом «Музеи Александрии» ГМЗ «Петергоф». 6+.

В 15.30 — детский час. «Петербург-концерт» представит камерную детскую музыкальную сказку «Спящая красавица» с музыкой Вивальди, Баха, Пёрселла, Листа, Чайковского, Паганини. Конечно, спектакль (как и экскурсии выше) идет в записи — по требованиям времени, но запись совсем свежая. 0+.

А в 17.00 можно будет подарить себе немного романтики — запись своего студийного выступления предоставил Виталий Погосян и его «Дудук-бэнд». Джаз и нежный голос дудука снимут все волнения. 6+.





Фото: предоставлено Виталием Погосяном Фото: предоставлено Виталием Погосяном

В 18.00 — короткая, но очень интересная экскурсия от новичка нашей программы — Этнографического музея. За 20 с небольшим минут Дмитрий Баранов расскажет, что за «опасные вещи» хранятся в его экспозиции. Это будет цикл мини-передач, следите в расписании за новыми. 6+.

В 19.00 даст «Домашний концерт» популярный эстрадный певец Митя Фомин. Готовьте ваши вопросы и слушайте пока его шуточный антивирусный дуэт. 18+.

Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на странице онлайн-фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.

«Фонтанка.ру»