«В связи с общим состоянием неопределенности». Вручение «Нацбеста» переносится на осень

Вручение литературной премии «Национальный бестселлер», которое с 2001 года каждую весну проходит в Петербурге, перенесено на осень. Об этом оргкомитет награды 4 апреля сообщил в письме журналистам и номинаторам.

«В связи с режимом карантина, отменой массовых мероприятий и общим состоянием неопределенности в весенний период 2020 года оргкомитет «Национального бестселлера» принял решение о переносе финала премии на осень 2020 года», — отмечается в пресс-релизе.



победитель 2019 года, писатель Андрей Рубанов



Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"/архив победитель 2019 года, писатель Андрей РубановФото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"/архив

Шорт-лист «Национального бестселлера» объявят, как и планировалось, 16 апреля. Но вместо того, чтобы сделать это на специальной пресс-конференции, его вывесят на сайте премии. «О составе малого жюри и дате проведения финала премии будет объявлено дополнительно», — добавляют в оргкомитете.

«Национальный бестселлер» — одна из трех крупнейших литературных премий России, и единственная, чьё вручение проходит в Петербурге. Среди лауреатов прошлых лет — Виктор Пелевин, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Михаил Шишкин, Александр Проханов, Алексей Сальников. В сезоне-2020 в длинный список награды вошли 47 работ, например, книга музыкального критика Артемия Троицкого «Субкультура». Литературный обозреватель «Фонтанки» выдвинул на «Нацбест» сборник «Сестромам» прозаика Евгении Некрасовой.

«Фонтанка.ру»