Cегодня в эфире #безантракта: галерея Щукина-Морозовых, «Голливудская дива», «Песняры»

Суббота на календаре — не повод пропускать спорт: лето обязательно наступит, и к нему нужно быть готовыми. Поэтому в полдень на «Фонтанке» #безантракта — тренировка от Федерации бокса Санкт-Петербурга для аудитории 12+.

В 13.00 — мы отправимся, традиционно, в Эрмитаж: музей приготовил новую запись передачи — из Главного штаба. Экскурсовод Лилия Галимова проведет онлайн-пользователей по галерее памяти Сергея Щукина и братьев Морозовых и расскажет о творчестве французского художника Мориса Дени, исполнившего цикл панно для особняка Ивана Морозова (6+)

В 14.00 — чуть раньше, чем обычно, — детская передача. В этот раз — спектакль-концерт «Приключение Пиноккио. История марионетки» петербургского Государственного Академического Симфонического Оркестра. Сказку представляет актер и режиссер Иван Стависский. Дирижер — Павел Бубельников. (6+)

В 16.00 вас ждут уже музыкальное шоу для аудитории постарше — от 12 лет: Театр музыкальной комедии дает уникальный шанс вернуться в зрительный зал и насладиться почти трехчасовым мюзиклом «Голливудская дива». В театре он сейчас уже не идет, но записан превосходно — и украсит ваш день.

А к вечеру вернемся к теме эстрадной музыки: в 19.00 «домашний» концерт споет молодой состав ВИА «Песняры». Часть выступления коллектива будет посвящена 50-летию его основания: артисты исполнят хиты, проверенные временем, — «Беловежская пуща», «Косил Ясь конюшину», «Вологда» и многие другие. (18+)

Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на странице онлайн-фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.

«Фонтанка.ру»