Сегодня в эфире #безантракта: музыкальные механизмы Эрмитажа, Васнецов, Алексей Кортнев, спектакль Александринки

День дурака, без дураков, станет, пожалуй, самым насыщенным в истории нашего марафона — наш эфир на странице «Без антракта» распланирован до самого вечера. Надеемся, в этот раз интернет выдержит столь мощную культурную интервенцию.

В 13.00 Эрмитаж представит одно из своих самых интересных подразделений — вас ждет экскурсия в лабораторию реставрации часов и музыкальных механизмов. Увидеть «живые» экспонаты музея и узнать их историю — удача, которая улыбается не каждому.

В 15.00 — новая экскурсия от музея-заповедника «Царское Село». В этот раз — по экспозиции «Парадный экипаж». О парадных каретах русского императорского двора и экипажах XVIII – XIX веков расскажет экскурсовод Наталья Харитонова.

В 16.30 переключайтесь на вкладку «Музеи»: на внутреннем плеере для вас — две получасовых экскурсии Русского музея. Первая — о «Витязе на распутье» Виктора Васнецова. Вторая, в 17.00, — по Строгановскому дворцу.

Параллельно, в 17.00 на основной странице проекта — «Просто поговорим…» с Андреем Константиновым. В студии «Фонтанки» — кинорежиссер, продюсер Дмитрий Месхиев.

А в 19.00 зазвучит музыка. Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в прямом эфире сыграет домашний концерт и ответит на ваши вопросы. Оставлять их можно будет прямо по ходу эфира в группе «Фонтанки» «ВКонтакте».

И это еще не все! В 20.00 запись своего спектакля «Чук и Гек», сыгранного на Новой сцене, покажет Александринский театр. Возможность — редкая, постановка — Михаила Патласова, по мотивам произведений Аркадия Гайдара, но не только: режиссер вводит рассказ в исторический контекст — эпохи сталинских репрессий и сибирских ссылок. Спектакль награжден премией «Золотая Маска».

Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на странице онлайн-фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.

«Фонтанка.ру»