Новые музыканты объявляют об онлайн-концертах, которые собираются провести из-за запрета на очное проведение культурных событий. Группа «Чайф» даст 29 марта юбилейный концерт из своего родного Екатеринбурга.
Зрители портала vr.mts.ru/chaif смогут в 18.00 увидеть шоу юбилейного тура «Война, Мир и…», причём в формате 360. Бесплатная трансляция начнётся в 18.00 по Москве, смотреть можно по телефону, через VR-шлем или с десктопа.
Концерт поп-певицы Zivert, прославившейся треками «Чак», «Анестезия» и Life, проведёт сервис PREMIER LIVE. Посмотреть выступление смогут все зарегистрированные пользователи платформы. Начало – также в 18.00.
«Фонтанка.ру»
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