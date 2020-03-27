Комитет по культуре разъяснил новые запреты для театров и музеев

Глава комитета по культуре Константин Сухенко объяснил, почему прямые трансляции из петербургских театров и музеев будут невозможны, хотя в постановлении за подписью Александра Беглова ничего об этом не говорится.

Он обратил внимание, что, в соответствии с пунктом 2.3.7. вчерашнего постановления, «на период с 28 марта по 5 апреля вводится запрет на посещение физическими лицами помещений предприятий и организаций за исключением случаев, на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206».

«В Указе четко обозначены категории работников, – обращает внимание глава комитета. – Сотрудники учреждений культуры не относятся к этим категориям. В этой связи городские организации сферы будут закрыты. Эти обстоятельства не позволяют нам осуществлять прямые эфиры театральных постановок и концертов, поскольку для артистов и других категорий работников учреждений культуры установлены нерабочие дни».

«Фонтанка.ру» обращает внимание читателей, что наш проект «Без антракта» продолжит работу. В настоящее время мы ведем переговоры с актерами, музыкантами и лекторами, рассчитывая проводить прямые эфиры из квартир и студий. Мы будем делать эфиры с экскурсий и, конечно, делиться ранее сделанными записями постановок из театров, в том числе ранее не демонстрировавшимися в интернете.

За неделю работы зрителями проекта «Без антракта» стали миллионы человек по всему миру. В условиях вынужденной изоляции наша аудитория смогла посмотреть спектакли из петербургских театров, концертных залов, музеев, хранилищ, Российской национальной библиотеки. Крайнюю востребованность онлайн-трансляций доказывает не только статистика проекта «Фонтанки», но и данные Государственного Эрмитажа, который сообщает о рекордном числе зрителей своих видеозаписей.

"Фонтанка.ру"