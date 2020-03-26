Трансляции Эрмитажа на фоне изоляции бьют рекорды: музей показывает, как за закрытыми дверьми работают его научные сотрудники и коты

Свыше 4,5 миллионов просмотров собрали эфиры Государственного Эрмитажа с момента начала ограничений и изоляции. Такие данные сообщил музей через несколько часов после того, как стало известно, что городские власти Петербурга предписывают прекратить проведение прямых трансляций из учреждений культуры.

Государственный Эрмитаж выпустил второй ролик о том, как живется музею, и как работают его сотрудники в условиях пандемии. За закрытыми дверями, когда в музей не пускают посетителей, продолжается ежедневная работа — очистка витрин, реставрация экспонатов, а также возросшая в разы просветительская работа онлайн.

Музей ежедневно проводит многочисленные прямые трансляции — в том числе при информационной поддержке проекта «Фонтанки» #безантракта. Экскурсии в прямом эфире из фондохранилища, лекции и концерты пользуются неизменным успехом у публики.

Как сообщили «Фонтанке» в Эрмитаже, 26 марта музей взял еще одну высоту: всего за несколько часов просмотры видео о музее на итальянском языке, снятого в поддержку пострадавших от эпидемии коронавируса итальянцев, превысило 100 тысяч просмотров на его собственном канале.

Увидеть фрагмент записи, а также то, как снимаются передачи Hermitage Online (а заодно и бытование на карантине эрмитажных котов и котят) можно в ролике о закулисной жизни Эрмитажа, размещенном по итогам дня 26 марта. Первый музей показывал 21 марта.

«Фонтанка.ру»

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