Смотрите в прямом эфире: Эрмитаж проведет экскурсию в хранилище и расскажет о буддийском искусстве

"Фонтанка.ру" и наш новый онлайн-марафон "Без антракта" присоединяются к онлайн-трансляциям Эрмитажа. В качестве культурного эпиграфа перед вечерней театральной премьерой, прямо сейчас, в 13.00, смотрите экскурсию в хранение отдела Востока. Загляните внутрь шатра турецкого султана и познакомьтесь с птицей Гарудой и другими произведениями буддийского искусства.

Трансляция начнется в 13.00 на странице tv.fontanka.ru.

И не забудьте вернуться в 19.00 на премьеру Театра на Васильевском "Сон в летнюю ночь"!

"Фонтанка.ру"

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