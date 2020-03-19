Каннский кинофестиваль перенесли. Новые сроки пока неизвестны

Каннский кинофестиваль перенесли на более поздний срок из-за распространения коронавируса. Об этом 19 марта сообщает Variety. Сейчас организаторы события обсуждают несколько новых дат, в том числе, возможно, фестиваль состоится в конце июня-начале июля.

«В это время глобального кризиса, связанного со здоровьем, наши мысли – с жертвами Covid-19, мы выражаем солидарность со всеми, кто борются с заболеванием», – говорится в сообщении фестиваля.

Окончательную дату объявят, как только такую возможность даст «развитие ситуации во Франции и в мире». Фестиваль должен был состояться 12-23 мая.

«Фонтанка.ру»

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