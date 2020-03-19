Мариинский театр будет транслировать концерты из пустого зала

Вслед за Александринским, Мариинский театр уходит в онлайн. 19 марта в 19.00 в эфире mariinsky.tv пройдет первая трансляция из зала без зрителей. Это гала-концерт Международного фестиваля арфы «Северная лира».

Программа концерта во многом уникальна: впервые в Петербурге прозвучит «Шотландская рапсодия» Валерия Кикты для мужского хора, органа, аутентичных ударных и кельтской арфы и впервые в мире – «Вознесение» Эдуарда Кипрского для струнного квартета и арфы. Причем арфа выступит не только музыкальным инструментом, но и участником хореографического номера. Мини-постановку придумал артист Театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев, а исполнит артист Мариинского балета Евгений Дерябин.

Кроме прямых трансляций, театр будет показывать в эфире и архивные записи концертов и спектаклей из «золотого фонда». Расписание формируется.

"Фонтанка.ру"