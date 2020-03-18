Что отменяют и переносят в Петербурге из-за коронавируса. Обновляется

18 марта 2020, 10:01

Ситуация с отменой и переносом событий меняется быстро. «Фонтанка» держит вас в курсе.

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