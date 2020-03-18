«Это война». Михаил Пиотровский обратился к сотрудникам в связи с закрытием Эрмитажа

Генеральный директор Государственного Эрмитажа выступил с обращением к коллективу после получения приказа о временной приостановке приема посетителей.

«Дорогие эрмитажники! Это война, — отметил он. — Враг невидим, но некоторые линии фронта понятны. Сегодняшние трудности, конечно, далеки от тех ужасов, которые знает наша история, включающая в себя Блокаду. Было много хуже, чем сегодня, и страшнее. Но стены Эрмитажа хранят для нас бесценный опыт того, как в условиях изоляции и угроз сохранять душу, тело и честь Музея».

Директор подчеркнул, что музей «продолжит выполнять свою миссию — собирать, хранить, реставрировать, изучать и делать доступным для сегодняшних и будущих поколений мировое культурное и художественное наследие». Причем доступность, вполне в духе времени, перейдет в онлайн.

«Изоляцию можно и нужно использовать для новой интеллигентной интеллектуальной работы, — предложил он. — Нам предстоит превратить проблемы в возможности. Жесткая необходимость требует серьезно использовать все новейшие средства связи – от электронных совещаний до экскурсий online. У нас есть и возможность попридержать бег времени, и составить полные «дефектные ведомости» нашей инженерной, хранительской и научной работы. Мы можем задуматься о прошедших десятилетиях и написать их аналитическую историю».

Глава Эрмитажа сообщил, что первая виртуальная экскурсия из закрытого для посещения филиала «Эрмитаж — Старая Деревня» за два дня собрала более 300 000 просмотров. И напомнил о подготовленной поправке в Конституцию, согласно которой поддержка и защита культуры должны быть прописаны как обязанность государства.

«Мы должны предъявить «городу и миру» пример интеллигентного понимания доступности, эффективности, открытости дисциплины и умного оптимизма», — завершил он.

Напомним, 17 марта Министерство культуры из-за коронавируса закрыло для посещения все федеральные учреждения культуры, в том числе Эрмитаж, Русский музей, пригородные музеи-заповедники, Мариинский, Александринский, Большой драматический театры. 18 марта аналогичные меры приняли петербургские власти в отношении музеев, театров и других культурных площадок городского подчинения. Закроются, в том числе, Музей истории Петербурга, Исаакиевский собор, Михайловский театр, театры балета Бориса Эйфмана и имени Якобсона. Смольный также запретил проводить мероприятия, которые собирают более 50 гостей.

«Фонтанка.ру»