Билеты подлежат возврату. Фестиваль балета Dance Open переносится

Команда международного фестиваля балета Dance Open 17 марта объявила о его переносе. Мировые звезды в Петербурге обязательно будут, но не весной — подчеркнули организаторы.

«Мы сделали все, что было возможно — и невозможное тоже, чтобы наш фестиваль состоялся в апреле: перекраивали логистику, переоформляли большим группам билеты на другие рейсы, меняли маршруты солистов, – прокомментировала ситуацию руководитель проекта Екатерина Галанова. — Еще совсем недавно никто из театров-участников не был намерен отменять поездку в Санкт-Петербург, но ситуация в мире меняется стремительно, и это — тот форс-мажор, от которого не защитит наличие планов «В» и «С».

Организаторы уточнили, что гастрольная программа XIX сезона Dance Open «состоится в этом году, но не весной». Зрителям начинают возвращать деньги за билеты — при этом электронные билеты будут отменены автоматически и деньги вернутся на карты в течение 30 дней. Билеты, купленные лично в официальной кассе Dance Open придется возвращать тоже лично с 30 марта по 30 апреля.

Когда станут ясны новые сроки проведения фестиваля, продажи откроются заново.

В то же время фестиваль пообещал интернет-пользователям обширную онлайн-программу — творческую и образовательную.

«Фонтанка.ру»

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