Первый музей может остаться единственным: Кунсткамера пока не закрывается

Ввиду своего подчинения Российской академии наук, а не минкультуры, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого пока что продолжает работу. Как сообщили «Фонтанке» в учреждении, там были отменены культурные мероприятия, а также научные конференции, однако посетить музей все еще возможно.

Напомним, 12 марта в музее открылась новая выставка «Мудрено сотворено. Русский женский костюм из собрания МАЭ РАН. К 175-летию Русского географического общества» Музей показывает праздничные женские костюмы: сарафаны-ферязи с ложными рукавами, рубахи-долгорукавки, понёвы и многое другое — в том числе впервые покинувшие хранилище.

Ранее 17 марта стало известно о том, что минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры в Петербурге.

Кунсткамера считается преемником первого российского государственного публичного музея, основанного Петром I в 1714 году.

«Фонтанка.ру»