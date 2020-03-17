Музеи закроются — сады останутся. Но не все

«Фонтанка» расспросила администрации природных музеев-заповедников, а также Русского музея, во владения которого входят Летний и Михайловский сады, планируют ли они закрывать вместе с выставочными залами и сады.

В Русском музее поначалу допустили закрытие Летнего сада, но вскоре было принято альтернативное решение.

«Поскольку в садах нет такого скопления людей, как в музее, и там не надо открывать двери, трогать ручки, не надо покупать билеты, то мы закроем, скорее всего, только помещения, которые находятся в садах, — это музеи, это кабинеты, где у нас музеефикация, — сказала «Фонтанке» главный хранитель садов Русского музея Ольга Черданцева. — Сами сады скорее всего оставим, потому что это Центральный район, и мы прекрасно понимаем, что людям все равно нужно где-то гулять. Если не будет других распоряжений».

В Царском Селе решили оставить открытыми сады — при закрытых музеях.

В ГМЗ «Павловск» уточнили, что музей еще не передан в федеральное подчинение, и потому он продолжит функционировать в связи с директивами городского комитета по культуре. Но Павловский парк в любом случае останется открытым для горожан.

В Петергофе к ситуации оказались готовы как никто — там сады все равно закрыты на просушку еще с 13 марта — откроют все 25 апреля.

Аналогичная ситуация и в Гатчине: парк закрывается на плановую просушку 23 марта на четыре недели. Музей, будучи в городском подчинении, продолжает работу до особых распоряжений.

Напомним, ранее стало известно о закрытии всех федеральных учреждений культуры.

«Фонтанка.ру»