«Будьте осторожны и принимайте это во всерьез!» Что советуют звёзды и спортсмены, заразившиеся коронавирусом

17 марта 2020, 16:28

Том Хэнкс, Ольга Куриленко, Идрис Эльба, Микель Артета, Эсекиэль Гарай — у почти десятка голливудских актёров и спортсменов диагностировали коронавирус COVID-19. «Фонтанка» просмотрела их посты в соцсетях и делится советами из первых рук, как выжить в самоизоляции и не заразить других.

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