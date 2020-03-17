Министерство культуры приняло решение о закрытии всех федеральных учреждений на карантин. Об этом сообщил телеграм-канал «КультRa», считающийся рупором минкульта.
«Федеральные учреждения культуры закрыты для посетителей с сегодняшнего дня», – говорится в сообщении, опубликованном 17 марта в 16.13.
В Государственном Эрмитаже «Фонтанке» подтвердили проведение срочного совещания по этому вопросу и ожидание подтверждения от дирекции.
Ранее сегодня министерство культуры опубликовало приказ «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации». Согласно документу, российские музеи прекращают работать в выходные дни. А от посетителей выставок, театров, цирков, филармоний будут требовать приходить в собственных масках.
«Фонтанка» приводит список некоторых федеральных учреждения культуры, расположенных в Петербурге:
Эрмитаж
Русский музей
Музей-заповедник «Петергоф»
Музей-заповедник «Царское село»
Этнографический музей
Музей политической истории России
Музейно-выставочный центр «Росфото»
Большой драматический театр
Александринский театр
Мариинский театр
Малый драматический театр
Российская национальная библиотека
«Фонтанка.ру»