Источник: Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. И Эрмитаж тоже

Министерство культуры приняло решение о закрытии всех федеральных учреждений на карантин. Об этом сообщил телеграм-канал «КультRa», считающийся рупором минкульта.

«Федеральные учреждения культуры закрыты для посетителей с сегодняшнего дня», – говорится в сообщении, опубликованном 17 марта в 16.13.

В Государственном Эрмитаже «Фонтанке» подтвердили проведение срочного совещания по этому вопросу и ожидание подтверждения от дирекции.

Ранее сегодня министерство культуры опубликовало приказ «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации». Согласно документу, российские музеи прекращают работать в выходные дни. А от посетителей выставок, театров, цирков, филармоний будут требовать приходить в собственных масках.

«Фонтанка» приводит список некоторых федеральных учреждения культуры, расположенных в Петербурге:

Эрмитаж

Русский музей

Музей-заповедник «Петергоф»

Музей-заповедник «Царское село»

Этнографический музей

Музей политической истории России

Музейно-выставочный центр «Росфото»

Большой драматический театр

Александринский театр

Мариинский театр

Малый драматический театр

Российская национальная библиотека

«Фонтанка.ру»