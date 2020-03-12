«Мы сплотились, чтобы делать новую музыку». В Филармонии назревает смена курса

10 марта 2020, 11:04

Часть музыкантов «первого», «темиркановского» симфонического оркестра Филармонии объединились вокруг молодого дирижера и скрипача Ярослава Забояркина. Новый музыкальный коллектив — Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России — даст первый концерт в Большом зале Филармонии 11 марта. «Фонтанка» перед концертом расспросила Забояркина, что происходит, и какова позиция художественного руководителя Филармонии Юрия Темирканова.

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