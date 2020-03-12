«Мы сделали смехотворно мало». Открылся интернет-архив Бориса Аверина

У петербургского филолога, набоковеда, знатока русской автобиографической прозы Бориса Аверина появился свой сайт. Интернет-архив литературоведа, ушедшего из жизни в 2019 году, его ученики и коллеги представили 11 марта в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

На портале borisaverin.ru собраны книги, лекции, телепередачи с участием Аверина, фотоархив, воспоминания о нём и многое другое. Здесь можно, например, прочитать монографию «Дар Мнемозины» об автобиографических мотивах в творчестве Набокова, Бунина, Толстого; посмотреть телевизионные циклы Аверина о неизвестном Петергофе и петербургских интеллигентах; ознакомиться с расшифровками лекций об облаках в литературе, прочитанных на Новой сцене Александринского театра.

«Мы сделали смехотворно мало и будем бесконечно благодарны всем за воспоминания, тексты, фотографии, — отметил один из создателей архива, сын Бориса Аверина Гавриил Беляк. — У Бориса Аверина никогда в жизни не было почтового адреса, но теперь он есть (borisaverin@gmail.com — Прим.ред.), и туда можно отправлять материалы».

Кроме Беляка, в создании сайта участвовали Анастасия Принцева, Полина Бояркина, Мария Виролайнен, Наталья Румянцева. А оплатить технические работы помог гонорар от лекции, пожертвованный психолингвистом Татьяной Черниговской.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»