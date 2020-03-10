Мединский в новом статусе приехал на «Ленфильм» — пообещал поддержку и посетовал на переизбыток артистов

Бывший министр культуры Владимир Мединский — в новом статусе советника президента России — посетил киностудию «Ленфильм». Встреча с кинодеятелями и творческой интеллигенцией прошла здесь 10 марта — частично за закрытыми дверями.

Об этом «Фонтанке» рассказал присутствовавший на совещании генеральный директор Агентства журналистских расследований, писатель и сценарист Андрей Константинов. Кроме него, чай с экс-министром и новым директором «Ленфильма» Инессой Юрченко пили ещё около десяти сценаристов, актёров и режиссёров, в том числе Дмитрий Месхиев, Игорь Копылов, Владислав Фурманов, Виктор Мережко и другие.

«Разговор шёл об историческом и национальном кино, о том, какие есть проблемы и как их преодолевать, — отметил Константинов. — Конкретики, что на «Ленфильме» произойдёт через месяц, я не услышал и услышать не мог. Скорее, это был сигнал о будущей поддержке».

По словам Константинова, Мединский заявил, что государство заинтересовано, чтобы «Ленфильм» перезапустился, готово поддерживать новые проекты и ожидает соответствующих заявок от киносообщества. Экс-министр также пообещал наладить взаимодействие «Ленфильма» с городским властями. Возможно, чтобы встречаться с губернатором и обсуждать совместную работу, на киностудии появится общественный и редакционный совет.

«На встрече обсуждались и конкретные фильмы, — продолжил Андрей Константинов. — Я спросил, почему герой Александра Печерского так странно показан в фильме «Собибор». Мединский рассказал, что у фильма предполагались другое начало и финал, но продюсеры не могли между собой договориться: так Константин Хабенский стал режиссёром и сценаристом. Изначально проект выглядел по-другому».





Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"/архив Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"/архив

Также обсуждалась проблема с актёрскими кадрами — «и с их образованием, и с тем, что актёров намного больше чем нужно», впрочем, конкретных мер для изменения ситуации на «Ленфильме» не предложили. Встреча длилась больше полутора часов, по мнению Андрея Константинова, Мединский «произвел впечатление человека, достаточно детально погруженного в состояние российской киноиндустрии»: «Не плавал, отвечая на вопросы. На закрытой от прессы части встречи, которая началась примерно через сорок минут после старта, стал шутить».

Напомним, смена руководства на «Ленфильме» произошла в начале 2020 года. Вместо кинопродюсера Эдуарда Пичугина студию возглавила руководитель петербургской компании «Триикс медиа» Инесса Юрченко. В портфеле «Триикс» — такие фильмы и сериалы, как «Ржев», «Ленинград-46», «Литейный, 4», «Дознаватель», «Розыскник», «Полицейское братство». Владимир Мединский возглавлял министерство культуры с 2012 по начало 2020 года: когда чиновник уходил в отставку, СМИ сообщали, что он сохранит «широкие полномочия и влияние на культуру».

«Фонтанка.ру»