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«У Оззи получилось». Лидер «Алисы» объявил о новом ежегодном рок-фестивале в Петербурге «KKinchevFest»

Вокалист и автор песен группы «Алиса» Константин Кинчев объявил о подготовке первого ежегодного фестиваля тяжёлой музыки «KKinchevFest». Мероприятие пройдёт 27 июня в порту «Севкабель», рассказал музыкант в видеообращении, которое опубликовано в пятницу, 6 марта.

«Моя давняя мечта, кажется, начала приобретать черты реальности. Этот фестиваль будет проходить под слоганом «Наш/Ваш выбор», — рассказал Кинчев.

Формат «Наш/Ваш выбор» группа «Алиса» практикует уже много лет: фанатам предлагается самим определить список песен, которые исполнит группа. По словам музыканта, на фестивале 27 июня этому правилу подчинятся все семь групп-участниц. Их окончательный список опубликуют 4 апреля на сайте фестиваля: портал будет создан в ближайшее время.

«4 апреля начнётся голосование, которое продлится один месяц. Все мои друзья исполнят по пять песен на ваш выбор и пять на свой. «Алиса» исполнит десять и десять на правах хозяев, что, на мой взгляд, справедливо», — рассказал лидер «Алисы».

Слоган фестиваля — «Мы вместе», что «более чем уместно», по словам Кинчева, так как все участники фестиваля его личные друзья.

«Этот фестиваль хочется сделать крутым ежегодным событием. У Оззи получилось, хочу надеяться, что и у меня получится. Я в это верю. Всем гореть!» — заключил Кинчев.

Любимый музыкант Константина Кинчева Оззи Осборн с 1996 года проводит ежегодный фестиваль тяжёлой музыки Ozzfest. Изначально он проходил как классический рок-концерт, но постепенно перерос в формат полноценного концертного тура.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»

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