«Надоели эти мужицкие истории». Продюсер «Интимных мест» показала женское русское кино

05 марта 2020, 14:45

Анна Михалкова, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова снялись к 8 марта в короткометражках на женскую тему. Кинообозреватель «Фонтанки» посмотрел и хочет ещё.

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