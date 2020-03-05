Пиотровский: «В Эрмитаже кормить грудью можно было всегда»

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал скандал, который подняла петербурженка в соцсетях после того, как смотрительницы ей заявили, что та кормит ребенка грудью в неположенном месте.

«Ситуация с кормлением грудью на ассирийской выставке была связана с тем, что человек провел довольно много времени на месте, которое было закрыто вообще для людей, — сообщил глава музея по итогам проверки записей с камер наблюдения. — В Эрмитаже кормить грудью можно было всегда. В Эрмитаже есть 4-5 мест, где можно пеленать ребенка. Но это право и привилегия. Это не полное право открывать дверь ногами. Ни детей кормить, ни кушать бутерброды, ни пить воду, ни даже просто сидеть в месте, которое отгорожено, нельзя. Это вопрос безопасности. И когда вежливо просят передвинуться в другое место, то и нужно передвинуться».

Михаил Пиотровский подчеркнул, что поскольку «мы живем в обществе абсолютного недоверия», где «нет презумпции невиновности», проверки идут постоянно: как сам Эрмитаж проверяют извне, подозревая его на предмет воровства, так и сам Эрмитаж подозревает посетителей.

«Все жалобы у нас в Эрмитаже разбираются, мы изучаем, что, как и почему, — подытожил он. — Точно так же мы требуем проверить все камеры, что на самом деле люди делали в Эрмитаже. А также проверить инстаграмы тех людей, которые учат нас морали. Я не буду вдаваться в детали, но в некоторых конкретных случаях заглядывание в инстаграм показывает, что люди пытаются сделать из музея, как из всего другого, себе рекламу. Мы на это будем разными способами отвечать».

Ситуации, когда человек пытается раскрутиться в соцсетях с помощью скандала на имени музея, Пиотровский назвал «инстаграмом головного мозга».

Ранее «Фонтанка» сообщила, что директор Эрмитажа отметил падение турпотока в следствие коронавируса и посетовал на «ксенофобию» петербуржцев из-за тенденции акцентировать внимание на китайском происхождении болезни.

«Фонтанка.ру»