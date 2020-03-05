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«Надоели эти мужицкие истории». Продюсер «Интимных мест» показала женское русское кино

Анна Михалкова, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова снялись к 8 марта в короткометражках на женскую тему. Кинообозреватель «Фонтанки» посмотрел и хочет ещё.

Продюсер Юлия Мишкинене («Интимные места», «Салют-7», «Энтропия») выпустила в прокат «Очень женские истории» — сборник короткометражек, снятых Наташей Меркуловой, Оксаной Михеевой, Анной Сарухановой и другими деятельницами российского кино.

В первой же главе альманаха — «С как доллар точка джи» — одна из героинь листает каталог мужчин, которых можно взять в аренду. Опытный зритель их лица сразу опознает: сплошь актив современного русского кино. Алексей Чупов (его соавтор Наталья Меркулова в «Историях» приняла участие), Алексей Федорченко, кто-то из братьев Коттов (кто их разберет, близнецов). Эпизод вполне годится в качестве манифеста: хватит это терпеть, надоели мужицкие истории.

От выпущенного к 8 марта альманаха короткометражек стоило ждать аккуратной смеси сентиментальности и шуток. Как в «Ёлках», например. Имя продюсера гарантирует, что этого не будет — Юлия Мишкинене умеет рисковать лучше всех своих коллег; она смело нарушает табу. Вот и здесь отказывается от обязательных для отечественного альманаха (тем более, праздничного) элементов.

Собственно комедией может показаться разве что тот же «Доллар…», и только на первый взгляд (ну разве что кадр: тучная охранница ест куриные крылышки из ведра). Дальше выясняется, что это натуральная антиутопия: героини носят мусульманские платки и обращаются в МФЦ по вопросам, связанным с мужиками. Хотя год на дворе, похоже, 2020-й: во всяком случае, упоминаются штрафы за 2015-2016.

Составляющие альманах фильмы очень разные, как и положено личным высказываниям. Объединяет эти истории еще и то, что мужчины в них задвинуты на второй план. Они играют роли эпизодических любовников, фоновых и почти бессловесных. Автор «Интимных мест» https://calendar.fontanka.ru/events/5272 и «Человека, который удивил всех» Наталья Меркулова показывает тонкости отношений двух сестер. Дебютант Лика Ятковская выводит драму о творчестве и поиске себя. Еще один дебютант Анна Саруханова выкатывает переживания героини насчет личной жизни и отношений с подругой. Наконец, единственный мужчина в команде, Антон Бильжо, тоже сосредоточен на отношениях героинь — спорах, пьянках, клубах.

Вернее всего определить все эти зарисовки как новые — со всеми вытекающими последствиями. Скинув брутальность с корабля современности, Мишкинене с соавтор(к)ами ищут свой голос и истории. Радикально: в «Сестрах» Меркуловой камера оператора Ксении Середы ни секунды не стоит на месте, дрожа, ощупывает героинь, порой так беспардонно и откровенно, что невольно краснеешь. Нарушая законы: в «Выставке» Сарухановой закадрового текста непозволительно много, а изобразительный ряд обескураживающе оправдывает название сегмента. Неуверенно: слишком уж акцентирует Оксана Михеева в «С как доллар...» удачные находки вроде героинь в платках.

Но в конце концов «Истории» — это редкое и ценное природное явление. Нет, не пришествие «новой волны» — чего там нового у Меркуловой или мастера лаконичного высказывания Бильжо. Это не пример совершенства, а первая настоящая попытка снять современное новое кино на русском материале.

Вот этот дух времени — внимания к женским образам, отсутствия стеснения и жанровых клише — в «Истории» то ли прокрался, то ли его туда сознательно пустили. И он впервые в русском кино по-настоящему о себе заявил.

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»

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