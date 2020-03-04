«Джеймс Бонд» постарадал от коронавируса. Премьеру фильма о суперагенте перенесли

Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесена на восемь месяцев. Вместо апреля 2020 года очередную часть франшизы зрители увидят лишь в ноябре. Об этом сообщает Variety.

Как отмечает издание, вспышка коронавируса привела к закрытию кинотеатров в Китае, Южной Корее, Италии и Японии, тем временем создатели картины стоимостью более чем 200 миллионов долларов рассчитывают на хорошие сборы на международном рынке. В США в результате премьера состоится 25 ноября вместо 10 апреля, а в Великобритании — 12 ноября вместо 2 апреля.

Напомним, «Не время умирать» — 25-я часть фильма о Джеймсе Бонде и последняя с Дэниелом Крейгом в главной роли. Заглавную песню для ленты написала американская певица Билли Айлиш.

«Фонтанка.ру»

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