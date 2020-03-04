

Фото: Олег Бабенко / предоставлено Мобильным художественным театром







«Если вы любите новости на Первом, то будете оскорблены». «Фонтанка» — о самых многообещающих премьерах зимы

Спектакль для смартфона с Лизой Боярской, Анна Каренина в окружении необычных мужчин, Юлия Ауг о военном конфликте на Донбассе. Критики «Фонтанки» отсморели самые многообещающие театральные премьеры зимы и теперь честно рассказывают, стоит ли на них идти.

«Я жила»: спектакль-бродилка об Ольге Берггольц с Лизой Боярской

Мобильный Художественный театр (МХТ), режиссёры, продюсеры — Михаил Зыгарь, Алексей Киселёв, 16+

На экране мобильника синей полосой прочерчен путь от дворика на Рубинштейна, 22, до Дома Радио на Итальянской. Вы приходите на точку под первым номером на карте и надеваете наушники. Двигаетесь после короткого: «Иди вперёд», останавливаетесь по сигналу и слушаете Ольгу Берггольц в исполнении Лизы Боярской. Актриса будто бы специально для вас собирает историю из отрывков блокадных дневников поэтессы.

Воображение перепахивает реальность и накладывает на неё образы из аудиодорожки. На пересечении Невского и Владимирского проспектов несложно представить себе, как перед вами появляется остов разбомбленного трамвая, гаснет свет в магазине купцов Елисеевых, а среди реальных прохожих возникают их проекции-призраки. Впрочем, тотального слияния с блокадным Ленинградом не происходит. Хотя навигация в приложении-карте предельно ясна, а на нужном месте зритель оказывается при любом темпе шагов, на особенно шумных перекрёстках приходится отвлекаться как минимум на светофоры.

Создатель Мобильного Художественного Театра Михаил Зыгарь и адаптировавший текст Валерий Панюшкин не сделали из героини музу. На первый план вынесли роман поэтессы с Юрием Макогоненко, её страх, чувства к мужу Николаю Молчанову — пройти через немного затянутый участок от Аничкова моста до Малой Садовой стоит именно ради таких историй и, может быть, потом перечитать дневники.

Несмотря на связь с улицей-сценой и постоянные предложения вступить во взаимодействия с ней — найти окна квартиры Ольги Берггольц и Николая Молчанова на пятом этаже «Слезы социализма», представить «зарево пожара Гостиного двора, который бомбили дважды» или обеими руками взяться за ограду Аничкова дворца — этот спектакль-бродилка вышел не столько о блокаде и городе, сколько о живом человеке. И то, что главный герой этого часового действа — именно Берггольц, уже не так важно.

Стоит ли идти на спектакль? Да — как только позволит возраст.

Вы бы пошли на спектакль еще раз? Да, подозреваю, что ранним утром и вне толпы туристов отрывки о городе будут восприниматься лучше, а впечатления от такого театра зависят от времени года.





Фото: Олег Бабенко / предоставлено Мобильным художественным театром Фото: Олег Бабенко / предоставлено Мобильным художественным театром

«Анна Каренина» и её мужчины (от Толстого до Бергмана и Рязанова)



Театр «Мастерская», пьеса Клима по одноименному роману Л.Н.Толстого, режиссер — Алексей Янковский, 16+



С текстами своего учителя Клима режиссер Алексей Янковский работал неоднократно. Например, в театре «Особняк» поставил «Активную сторону бесконечности» и «Я… Она… Не я … И я» с Дмитрием Поднозовым и Алексеем Лыковым. Но было это почти пару десятков лет назад. И вот — «Анна Каренина» в театре «Мастерская».



Четыре актрисы (Кристина Бойцова, Евгения Аладьина, Юлия Нижельская, Анастасия Стебнева) и три актера (Андрей Емельянов, Андрей Аладьин, Федор Климов) находятся на сцене почти безотлучно. За исключением Анастасии Стебневой и Федора Климова у остальных по несколько ролей. Пьеса (впервые прочитанная 18 лет назад на фестивале «Балтийский Дом») многословна, многослойна и невероятно объемна. Актрисы произносят монологи, пытаясь добавить туда психологических красок, отчего текст выглядит совсем уж бесконечным. Каждый звук, не то что слово, артикулируется громко и отчетливо. Актеры, наоборот, чаще говорят свои реплики тихо и не очень разборчиво.



Спектакль открывается монологом про поезд братьев Люмьер и пространным рассуждением о роли этого вида транспорта как в жизни героини, так и в кино. Будут еще буквальные упоминания о Бунюэле («Этот смутный объект желаний») и Бергмане («Сцены из супружеской жизни»). Аллюзии на советскую действительность 1930-х. Несколько ярких реплик в исполнении Левина несколько оживляют второе действие: артист Аладьин, большую часть сценического времени просидевший у боковой стены, внезапно демонстрирует способности стенд-ап комика. Актеры пытаются продраться через нагромождения фраз, как через бурелом, а за ним пытается к смыслам продраться и зритель. Несколько ложных финалов заставляют часть публики серьезно понервничать. Но когда развязка все-таки наступает, выдыхают кажется все. Психические и вербальные атаки героев внезапно разрешаются цитатой из «Служебного романа» Эльдара Рязанова.



Релиз обещал, что это будут «скорее сценические размышления о романе и на темы романа, взгляд на него сквозь художественную призму всего двадцатого века». И в глобальном смысле слово свое режиссер сдержал.



Стоит ли идти на спектакль? Нет.

Вы бы пошли на спектакль еще раз? Нет.





Фото: Маргарита Миронова / vteatrekozlov.net Фото: Маргарита Миронова / vteatrekozlov.net

«Перемирие»: если вы любите новости на Первом, то будете оскорблены

Театр на Литейном, автор — Алексей Куралех, режиссёр-постановщик — Юлия Ауг, 18+

В последнее время театр на Литейном регулярно зовет режиссеров со стороны, чтобы поставить какое-то оригинальное произведение на актуальную тему: то Борис Павлович инсценирует знаменитый роман Водолазкина, то Яна Тумина ставит полудокументальный спектакль о блокаде, теперь из Москвы позвали Юлию Ауг, чтобы появился спектакль «Перемирие» на тему военного конфликта в ДНР.

Сюжет одноименной пьесы Алексея Куралеха незамысловат — в нейтральной зоне украинского конфликта оказались два солдата-«сепаратиста» и два солдата украинской армии. Они пришли чинить дом последней уцелевшей в районе девушки, сначала ругаются, потом мирятся, потом ругаются снова и почти убивают друг друга. Спасает всех сильнейший ливень, от которого все прячутся в отремонтированном доме. В отличии от позиции, которую часто можно услышать из телевизора — и те и другие оказываются людьми больше, чем гражданами той или иной страны.

Все зрители делятся на две равные части — так транслируется диспозиция «свои/чужие», и нас погружают в атмосферу мрачных дней 2014 года. Режиссер с самого начала пытается убедить зрителя, что историю рассказывает один из участников событий: актер выходит к зрителям в фойе, одетый в военную форму. Он долго рассказывает нам историю о том, как потерял товарища на митинге в Донецке. Аналогичную историю, только про зверства украинских солдат, рассказывают другой половине публики. Когда мы, наконец, доходим до сцены и садимся по бокам на месте кулис, солдаты, только что говорившие с нами глаза в глаза, вдруг начинают играть спектакль, уже не нарушая законы «четвертой стены».

«Перемирие» получилось эклектичным по политической позиции (нет на сто процентов правых или виноватых), но совершенно лобовым по морали — война бессмысленна, нужно любить ближнего своего и прочее, и прочее, и прочее. Драматург дает повод к игре с Библией — девушка оказывается беременной Марией, а у одного из персонажей прозвище — Ной; использует уж слишком предсказуемый в контексте сюжета мотив совместного строительства. Вместо декораций разрушенного дома тут, кстати, — строительные леса: первое что приходит на ум, когда думаешь, чем заменить павильонную декорацию обычного дома, а вместо простроенных линий взаимодействия персонажей — внезапные перепады настроения одного из героев. В финале он решает подложить противной стороне мину с таймером, хотя вроде бы все уже подружились. Такой театр притворяется психологическим, а по факту просто иллюстрирует фабулу пьесы, не особо вдаваясь в нюансы отношений между персонажами.

Самое прекрасное в этой игре в театр жизненных соответствий — что все герои поют, да так хорошо, будто бы под Донецком оказались четыре артиста слаженного ансамбля песни и пляски.

Стоит ли идти на спектакль? Возможно, потому что «лучше самый плохой театр, чем самый лучший взвод солдат».

Вы бы пошли на спектакль еще раз? Нет, предпочитаю другой способ актерской игры.





Фото: Павел Бурыкин / предоставлено Театром на Литейном Фото: Павел Бурыкин / предоставлено Театром на Литейном

«Где нет зимы»: МДТ меняет единорогов на актуальную повестку



МДТ — театр Европы, по повести Дины Сабитовой, режиссер — Яна Тумина, 12+



Яна Тумина — одна из немногих режиссеров, по-настоящему меняющих представление о театре. На ее счету авангардные перформансы в Театре АХЕ, нестандартное отношение к работе с предметом и куклой, спектакль «Я — Басе!», где играют дети с синдромом Дауна («Золотая маска»). Сильная сторона — умение создать атмосферу, найти поэзию в любом предмете и превратить его в полноправного героя, говорить просто о сложных вещах. Решение Льва Додина позвать Яну Тумину на постановку МДТ стало событием: было неясно, какой результат даст «прививка» нового режиссерского метода легендарной труппе.



Прежде всего необычен выбор материала: повесть нашей современницы Дины Сабитовой «Где нет зимы» о двух осиротевших детях впервые ставится в театре. Актуальная в последние годы тема о работе системы опеки в России и законах об усыновлении здесь рассказана понятным для детей языком, раскрыта на уровне человеческих взаимоотношений.



Героями спектакля становятся не только осиротевшие дети, но и «неудачливые взрослые», по меткому определению Льва Додина. Их поступки не осуждаются: грозные люди из «опеки» здесь не выглядят монстрами, читатели могут понять маму, случайно забеременевшую в Турции от человека на 18 лет младше нее, или отца, который готов взять в новую семью только одного ребенка — своего.



Яне Туминой удалось сохранить в двухчасовом спектакле почти все сюжетные повороты и создать атмосферу старого скрипучего дома, где живут главные герои. Сценограф Эмиль Капелюш придумал минималистичное пространство, главным акцентом стала треугольная крыша из шести брусьев. Она реагирует на происходящее и то превращается в ровные доски, «давящие» на героев, то становится похожей на нарисованных двумя линиями птиц.



Тумина очень бережно подошла к труппе МДТ и прежде всего работала с созданием верной атмосферы: привычная экспрессия уступила место полутонам. Настоящий вызов для взрослых актеров — сыграть детей 13 и 8 лет и фантастических персонажей (говорящую куклу и домового): всегда есть риск уйти в штамп или пересластить, но им удалось найти верную интонацию. Стоит отметить актрису Марию Никифорову с её необыкновенным вокалом, виртуозно передавшую комический характер рукотворной неуклюжей куклы Ляльки.



В итоге получилась трогательная, почти рождественская история о том, как возникает новая семья, потому что без нее очень трудно. Театр включает этот спектакль в серию «для семейного просмотра», для взрослых и подростков от 12-ти. Однако если вы готовы показать ребенку на сцене что-то кроме сказочного мира с единорогами, вполне можно опустить эту границу и до десяти.



Стоит ли идти на спектакль? Да, с детьми от 10 лет, книгу читать перед этим не обязательно: к тексту режиссёр отнеслись бережно, сюжет сохранен.



Вы бы пошли на спектакль еще раз? Нет, все понятно с первого раза.





Фото: предоставлено МДТ Фото: предоставлено МДТ

«Леха»: космический Дед о пользе жизнелюбия

Театр «Суббота», драматург Юлия Поспелова, режиссер — Андрей Сидельников

Четыре года назад «Леха» Юлии Поспеловой участвовал в первой читке фестиваля «Пять вечеров». В форме ритмизованного монолога героиня рассказывает историю своего деда, которого под старость лет охватило неиспытанное прежде чувство — он наотмашь влюбился в энергичную соседку Любовь. Режиссер Андрей Сидельников, взявшийся за пьесу, распределил небольшой по объему текст (всего несколько страниц) между пятью актерами.

Одну из комнат административного помещения театра художник Мария Смирнова-Несвицкая превратила в квинтэссенцию советского позднего быта: обшарпанные обои, сервант, трюмо, шкаф, фотографии, вырезанные из журналов «Работница» и «Крестьянка», повидавшие виды ковры. Весь антураж не просто узнаваемый, он типовой, усредняющий. Такой можно было встретить едва ли не в каждой второй советской семье.

В начале спектакля тридцать зрителей рассаживаются на стулья вдоль стен. В центре за круглым столом собрались женщины в черном: жена Зинаида (Татьяна Кондратьева), дочка Лида (Дарья Шиханова), внучка Юля (Оксана Сырцова) и любимая женщина Любовь Ивановна (Анна Васильева). Собрались, чтобы вспомнить покойного. Звучит первая реплика, вторая и тут в дверях материализуется нелепый и смешной Дед (Анатолий Молотов). Героини будут выказывать друг другу претензии, припоминать старое, сводить счеты. О женатой дедовой жизни, несуразной смерти его жены, неустроенности их дочери узнаем у женщин.

Мужчина в это время накроет стол, сядет в кресло и тоже вернется мыслями к порядком истлевшему в памяти. Он грезил о космосе, но на орбиту отправился другой. Тогда Дед решил, что должен посмотреть на первого космонавта вблизи, и посмотрел! Эпизоды его воспоминаний обаятельны, но не умилительны. Лишь в финале режиссер Сидельников позволит сентиментальности возобладать. Актрисы (или все-таки героини?) зовут вместе с ними выглянуть в окна. От происходящего там напрочь перехватывает дыхание, и ясно понимаешь: никакие испытания не способны извести в человеке тягу к романтике и жизнелюбие. Если он сам от них не откажется.

Стоит ли идти на спектакль? Да. Возможно, кто-то пойдет из антропологического интереса, кто-то — по причине ностальгии, но в финале укол в сердце получат все без исключения.



Вы бы пошли на спектакль еще раз? Обязательно!





Фото: Михаил Григорьев Фото: Михаил Григорьев

Авторы рецензий: Ольга Минеева — Наталия Эфендиева — Антон Алексеев — Софья Козич — Наталия Эфендиева

Читайте также:

«Самое разрушительное, что может быть — это создание резерваций». Яна Тумина — о новом спектакле в МДТ и детях в сложной ситуации

«Пришли как-то балетные в бар…» Суперкоротко — о самых интересных спектаклях осени