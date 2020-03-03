«Евровидение» поделилось предсказаниями букмекеров. Little Big рвутся к победе наперегонки с исландцами и литовцами

Сайт «Евровидения» поделился предсказаниями букмекеров на победу в конкурсе 2020 года. Согласно страничке на официальном сайте соревнования, российская группа Little Big может занять третье место. Их шансы стать триумфаторами оценивают в десять процентов.





Фото: скриншот с сайта eurovisionworld.com Фото: скриншот с сайта eurovisionworld.com

Петербургских панк-фрик-рейверов обгоняет литовская поп-рок-группа The Roop, которой также определили десятипроцентную вероятность выигрыша. На первом месте с 13 процентами — исландская команда Daði & Gagnamagnið.

Напомним, 2 марта стало известно, что петербургские рейверы Little Big представят Россию на «Евровидении». В активе группы — клип Skibidi, набравший 363 миллиона просмотров на YouTube и запустивший одноименный танцевальный челлендж по всему миру.

«Фонтанка.ру»

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