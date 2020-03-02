Масленица в Парке 300-летия «замахнулась» на Burning Man. Гигантское чучело сожгли виртуально

Необычное сожжение чучела Масленицы придумали организаторы праздника Масленица 2.0 в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Вместо соломенной фигуры гуляющие увидели многометровую футуристическую конструкцию-каркас с очертаниями женщины и расположенными внутри нее площадками-сценами. На них выступили артисты театров огня с пиротехническими представлениями. Светились и «ребра» конструкции, — а над ней небо озарил фейерверк.

Это было не единственное внедрение новых технологий в древнюю традицию: на территории парка установили фигуры «в русском стиле» — самовары и «дымковские игрушки» с метками дополненной реальности.





Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Сам праздник, собравший колоссальную аудиторию (одних блинов было съедено свыше четырех тысяч), проходил в течение всего дня. Несмотря на осадки и холод, горожане с удовольствием принимали участие в забавах: на скорость бегали внутри перекатывавшихся по пляжу колесах, играли в хоккей безо льда и слушали выступления музыкантов. Хедлайнерами стали «Бурановские бабушки».

Традиционные чучела на празднике тоже появились — горожане их приносили с собой для участия в конкурсе. Согласно традиции, поделки потом сожгли, а лучших авторов — наградили.

«Фонтанка.ру»