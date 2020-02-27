«Это форма ухода от одиночества». Скончался главный режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов

Известный петербургский режиссер, ученик Зиновия Корогодского и Льва Додина Владимир Туманов скончался на 67-м году жизни. Его спектакли, в том числе награжденные премиями «Золотой софит», шли на сценах театров России, Словакии, Финляндии, Швеции и Литвы.

«Все спектакли Туманова — это истории о безграничном внутреннем мире каждого человека, о тонких душевных гранях, о любви и человеческих чувствах — иногда тревожные, иногда болезненные, жесткие — но всегда подлинные, — говорится на сайте Театра на Васильевском, где Туманов служил главным режиссёром. — Его театр — ассоциативно — импрессионистический, где важную роль играет атмосфера, его герои неотделимы от атмосферы — зыбкой, нервной, ироничной и абсолютно достоверной».

Туманов окончил режиссерский факультет ЛГИТМиКа в 1977 году, его дипломным спектаклем были «Борцы» Караса в Каунасском драматическом театре. В Ленинграде творческий путь начинал в ТЮЗе еще студентом, где участвовал в работе театра «Пятый этаж». Позже работал в ленинградском театре «Эксперимент» и тульском ТЮЗе, десять лет посвятил Вильнюсскому Театру русской драмы. В 1990-е начал сотрудничать с МДТ — Театром Европы. Ставил пьесы Александра Вампилова, Николая Коляды, Юкио Мисимы, ассистировал Льву Додину в постановках «Любовь под вязами» и «Вишневый сад». Спектакли Туманова шли и в Молодежном театре на Фонтанке — это «Лунные волки» Нины Садур, «Двенадцатая ночь» Шекспира, «Поздняя любовь» по Александру Островскому. В 1990-е же ставил для Театра на Васильевском, в Театре на Литейном, «Балтийском доме», Театре Комедии им. Н.П. Акимова.

Главным режиссёром Театра на Васильевском Туманов стал в сезоне 2011-2012 годов — в октябре 2012-го выпустил «Дядю Ваню», в 2013-м — «Проклятую любовь» по Татьяне Москвиной и «Идиота» по Достоевскому.

В интервью «Петербургскому театральному журналу» Туманов рассказывал о своем видении театра и взгляде на режиссерскую работу. На вопрос, что такое театр, мастер ответил, что «это форма ухода от одиночества». Критерием живого театра называл «то, что волнует». А своим этическим кредо — то же, что и у любого другого человека: совесть.

«Фонтанка.ру»

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