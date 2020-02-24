На Васильевский остров завезли снег. Здесь снимают фильм о заложнике Николая I

Днём 24 февраля на Васильевском острове, около здания Двенадцати коллегий СПбГУ, строили рождественскую горку и ярмарку — несмотря на то, что Рождество давно прошло, а снега в Петербурге нет. Впрочем, к вечеру появился и он: зелёная трава, на которой установлена конструкция, побелела, присыпало и саму горку, и проезжающие мимо экипажи.

Снег, конечно, был искусственным: на Менделеевской линии готовились к съемкам фильма «Аманат». Съемочная бригада расстилала по земле и асфальту ватные дорожки и распыляла пену из приборов, похожих на огнетушители.

Полнометражная картина будет посвящена жизни Джамалуддина — сына имама Дагестана и Чечни Шамиля, отданного в заложники русскому правительству, рассказал «Фонтанке» генеральный продюсер ленты Шамиль Джафаров.

«Слово «аманат» значит «заложник». В середине XIX века Джамалуддина отдали в аманаты Николаю I (чтобы доказать преданность имама Шамиля России — Прим.ред.). Выросший при дворе и ставший, по сути, русским офицером, молодой человек затем был возвращён на родину, в Дагестан. Его жизнь послужила важной вехой в окончании Кавказской войны», — отметил Джафаров.

Около СПбГУ снимается сцена детства главного героя — рождественская ярмарка: такую же, возможно, сын Шамиля видел своими глазами. Съемки в Петербурге и пригородах продолжатся в течение десяти дней. Ранее кинематографисты работали в Дагестане, в фильм также планируют включить сцены, снятые в Псковской области.

Режиссёр картины — Антон Сиверс, снимавший сериалы «Вербное воскресенье», «Дом на обочине», «Тест на беременность-2» и другие. В картине участвуют молодые актёры: Амин Хуратов играет героя во взрослом возрасте, ребёнка — Камиль Мурзабеков (снимался в фильме «Братство» Павла Лунгина), в главной женской роли — Варвара Комарова.

«Аманат» снимается за счёт средств Минкульта, Фонда кино и частных инвесторов. Съемки у здания Двенадцати коллегий закончатся к утру 25 февраля. Кинематографисты надеются на релиз к концу 2020 года.

«Фонтанка.ру»

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