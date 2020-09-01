Биолог расскажет, кто живет в Петербурге кроме людей
Города называют «каменными джунглями», и Петербург вправду каменный. Но с «древесно-кустарниковыми зарослями в сочетании с высокими грубостебельными злаками» (такого определение джунглей) у нас как-то не очень. А вот на что по правде похожа экосистема города, расскажет 4 сентября на водной семейной (6+) экскурсии биолог Квасов.
Экосистемой что только не называют, но изначально это — организмы, населяющие определенную местность, плюс неживая природа. Система эта динамичная, реагирует на любые изменения, потому во времена коронавируса утвердился мем «природа настолько очистилась, что в город вернулись…». В частности, в Петербурге весной видели бобра, нутрию и розового пеликана, в Петергоф вернулись лисы, в Приморский район заглядывали лоси. А в Колпинском районе еще до всяких вирусов заметили дальневосточную утку-мандаринку.
Что получают в городе животные и растения (помимо пропитания)? Есть ли уникальные особенности экосистемы Петербурга? Можно ли спрогнозировать, как будут развиваться наши условные «джунгли» дальше? Об этом расскажет биолог, преподаватель школы «Апельсин» и лектор «Гик Пикника» Иван Квасов. А мы будем слушать, укутавшись в пледы на теплоходе.
Начало в 18.30.Подробности по ссылке.
Александра Шеромова
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