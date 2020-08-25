Петербуржцам расскажут о партизанах и подпольщиках Великой Отечественной
Выставка «В тылу врага. Партизаны и подпольщики в годы Великой Отечественной войны» представит артефакты партизанского движения, расскажет о методах войны в тылу.
На экспозиции будут оружие и листовки, фотографии и карты, личные вещи партизан Ленинградской области, окрестностей Новгорода и Пскова, Прибалтики, Белоруссии, Украины. Обещают подробный рассказ о конкретных отрядах, чтобы можно было максимально точно представить, кто и как воевал на оккупированных территориях. Партизанские будни, истории о подрывах воинских эшелонов и мостов, нападения на гарнизоны, рейды – звучит как нарезка эпизодов фильма о войне, только вы сможете посмотреть оригинальные артефакты.
Партизаны отряда Ожогова. 1942 г.
Фото: Предоставлено музеем
Отдельные разделы выставки посвящены партизанской теме в советском искусстве военного времени, в том числе живописи и графике, и советским гражданам, участвовавшим в европейском Сопротивлении. Параллельно в атриуме главного здания музея проходит выставка «Сохраняя память на века. Великая Отечественная война в художественных образах». Среди экспонатов – графика и скульптура, в том числе художников-блокадников и «Мать» скульптора Всеволода Лишева.
"Отомстим". Художник В. А. Серов. 1943 г.
Фото: Предоставлено музеем
Выставка «В тылу врага. Партизаны и подпольщики в годы Великой Отечественной войны» пройдёт в Музее политической истории с 22 по 30 сентября в главном здании музея. «Сохраняя память на века» – до 1 октября. Обе выставки – 12+.
Анастасия Семенович
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