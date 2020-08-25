Критик и писатель Татьяна Москвина расскажет о забытых событиях театрального Петербурга

Кажется, любой петербуржец знаком с порой едкими, но справедливыми статьями и высказываниями Татьяны Москвиной о культуре, искусстве и обществе. Как обозреватель она пишет о важных событиях сегодняшнего дня, в книгах — чаще проявляет себя в мемуарном жанре. На предстоящей творческой встрече 27 августа в центре «Петербургский художник» разговор пойдёт о театральной жизни Ленинграда 70-80-х годов: можно будет услышать настоящий мемуарно-критический рассказ Татьяны Москвиной о важных, но сейчас уже несколько забытых спектаклях, людях и ходивших в кругах разговорах того периода.

Кроме разговора «по заявкам» автор прочтёт самые резонансные отрывки из новой книги. В 2020 году этот сборник Татьяны Москвиной «Бабаза ру. Проза о женщинах, которых рулят» был номинирован на литературную премию «Национальный бестселлер». Он как раз открывается статьёй о театре: профессиональный театровед Татьяна Москвина рассказывает, как в 1986 году её статья о спектакле БДТ буквально «всколыхнула общественность», поскольку якобы оскорбляла самого Ленина. «В те годы я уже писала рецензии и была примерно таким же критиком, как и сейчас. То есть пишущим ровно то, что он думает. Я приписываю это загадочное свойство кастрюле с кипящим молоком, которую в детстве на мою голову пролила бабушка», — пишет Москвина.

Встреча приурочена к выставке художника и графика Валерий Метика, работавшего при Георгии Товстоногове. В пространстве «Петербургский художник» будут представлены портреты Алисы Фрейндлих, Светланы Крючковой, Олега Борисова, Юрия Томашевского, Евгения Лебедева работы Валерия Метика.



Вход на творческую встречу с Татьяной Москвиной свободной, по регистрации. Адрес: наб. реки Мойки, 100.

Начало в 18.00.

Настя Житинская