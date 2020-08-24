Горожан зовут на «Планету Бондарчук» и марафон советского кино

«Россия — моя история» отметит столетний юбилей режиссёра и актёра Сергея Бондарчука киномарафоном и на один вечер соберёт горожан на «Планете» его имени. Празднование в комплексе на Бассейной улице, 32, начнётся 25 августа и продлится целый месяц.

В первый день всем желающим покажут отрывки фильмов Сергея Бондарчука, а гости поделятся воспоминаниями о нём. Приедут дочь кинодеятеля актриса Наталья Бондарчук, её коллеги Юрий Лазарев и Михаил Морозов, солистка «Мюзик-Холла» Алина Атласова, оперный певец Владимир Вьюров. Вечер воспоминаний в атриуме организаторы назвали «Планета Бондарчук». Начало в 18.00.

Посмотреть ленты, которые снимал и в которых появлялся Сергей Бондарчук, целиком на большом экране получится с 26 августа. Первой в историческом парке покажут «Судьбу человека». В программе 28 августа — «Они сражались за родину», 1 сентября — «Серёжа» по одноимённой повести Веры Пановой.





Фото: кадр из фильма "Судьба человека" (Мосфильм) Фото: кадр из фильма "Судьба человека" (Мосфильм)

«Войну и мир», получившую в 1969 году «Оскар», как «Лучший фильм на иностранном языке», решили демонстрировать по сериям — 4, 8, 11 и 15 сентября. В последние дни кинопоказов — 18, 22 и 25 сентября — горожан зовут смотреть ленты «Дядя Ваня», «Неоконченная повесть» и «Борис Годунов».

Все показы стартуют в 15.00, попасть на них можно по билету на мультимедийную экспозицию исторического парка «Россия — моя история» «ХХ век». Узнать биографию режиссёра-юбиляра и главное о его работах можно будет тут же, на тематической выставке «Судьба человека. Фильмы и роли Сергея Бондарчука». Подробности фестиваля – на сайте.

«Фонтанка.ру»