Фото: Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру" Битва флористов и оживающие букеты. «Фестиваль цветов» устроит карнавал на Невском и разукрасит центр 0+ Версия для печати Tweet

Международный «Фестиваль цветов» пройдёт в городе несмотря на пандемию. Флористы украсят передвижные площадки живыми растениями и проедут по Невскому в сопровождении ретро-автомобилей, конных экипажей и пеших артистов, а в Петропавловской крепости установят цветочные арт-объекты. Каждый из них получится «оживить» с помощью приложения дополненной реальности для телефонов.

В первый день праздника, 28 августа, участники фестиваля устроят флористический батл на площади Островского и под музыку соберут цветочные композиции и панно, украсят большие платформы. Сочетания растений, композицию и общую задумку команд из России, Украины, Узбекистана, Армении и Туркмении к вечеру оценит жюри.





Фото: Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру"

Официально свои работы флористы представят 29 августа в 14.00: команды проедут по Невскому проспекту в сопровождении музыкантов и артистов уличных театров и направятся на главное событие — «Бал цветов». На этот гала-концерт всем желающим лично попасть не выйдет, но ничего не пропустить и рассмотреть всё в деталях поможет трансляция на сайте tv.fontanka.ru. Зрителей эфира просят не стесняться и активно участвовать в происходящем: например, проголосовать за лучшую, по их мнению, цветочную платформу в группе праздника ВКонтакте.





Фото: Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру"

Профессиональное жюри вынесет своё решение и выберет лучший букет, самый красивый цветочный костюм, шляпку или же зонтик, а также главную работу года, посвящённую теме борьбы с ковидом и работе врачей. Согласны ли с вердиктом сами медики, станет понятно сразу: именно сотрудники больниц — единственные гости, которым в этом сезоне разрешили присутствовать на «Бале цветов» лично.

К 30 августа празднество распространится на Петропавловскую крепость: на Заячьем острове появятся цветочные композиции и инструкции по их «оживлению». Уже известно, что для этого понадобится только телефон и приложение «Фестиваль цветов»: если навести камеру на объект, то растения на экране изменятся, начнут двигаться и станут частью мира «цветочных фантазий». Подробнее о магии — можно узнать в Instagram и ВКонтакте.

«Фонтанка.ру»