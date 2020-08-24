Музыка, лекции, квизы. Фестиваль «Ленинградские мосты» расширяет границы

На три дня — с 28 по 30 августа — Банковский, Итальянский и Мало-Конюшенный мосты станут сценами для фестиваля «Ленинградские мосты». Помимо непосредственно мостов активность будет также в пространствах KINO Corner на Ленфильме и «Севкабель порт» и в Музее Мостов.

Основных направлений в этом году будет два: музыка и образовательная программа. Потанцевать под «Аффинаж», Антоху МС, Петра Налича, Найка Борзова, Sirotkin и других артистов. Концерты равномерно распределены по всем локациям и дням, так что меломанам, которые захотят в один день посетить несколько выступлений, придется много ходить. Начало концертов в 17.00.





Фото: vk.com/lenmosty2020 Фото: vk.com/lenmosty2020

А если выбор музыкантов не прельщает, можно уйти с головой в науку, благо, и тут программа обширная — например, можно будет погрузиться в историю мостостроения, узнать, как устроена музыка в фильмах о Гарри Поттере и познать азы продюсирования. Также ожидаются квизы и различные мастер-классы. Здесь и рисование на воде, и голосовая медитация, и плетение ловца снов, и даже уроки импровизации. Первые лекции начинаются в 14.00. А если совсем все наскучит, то можно будет просто сыграть в «Мафию» или сходить на мастер-класс по растяжке — такая возможность тоже будет.

Подробное расписание концертов, лекций и мастер-классов смотрите в паблике фестиваля.

Вход свободный.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»