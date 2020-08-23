Психолог Людмила Петрановская расскажет, где «берут» умных детей

«Как не продолбать лето» — задача, которую ставят накануне летних каникул многие родители, говорит Петрановская: ребенок должен выучить иняз, подтянуть математику и т.д. Да, школьные отметки измеряют только малый набор способностей. Но в вуз-то поступают «по оценкам». Слушаем 26 августа онлайн-лекцию от «Прямой речи»: «Умный ребенок — это какой?»

Если судить только по IQ-тестам, так человечество до 1960-х умнело в среднем на несколько баллов в десятилетие. А потом стало слегка глупеть. Разумеется, человечество огорчилось, но его немного успокоила теория Говарда Гарднера про разные виды интеллекта. «Интеллект – сложное явление. Нет четкого определения того, что туда входит, что не входит», — говорит семейный психолог, лауреат премии президента в области образования Людмила Петрановская. Например, грузить дошкольника только искусственными занятиями (вроде иняза и т.д.) — значит, «откусывать» время от так называемой свободной игры, хоть с друзьями, хоть наедине с собой — а именно свободная игра социализирует и развивает лучше всего. Или вот ребенок плохо учится, мама «обиделась» — но пока не восстановится «программа привязанности», у чада не сработает «познавательная программа»: колоссальную энергию он будет тратить только на то, чтобы вернуть внимание мамы.

О видах интеллекта, которые и в обход школьных предметов могут привести к жизненному успеху (и развитием которых мы часто пренебрегаем) — в онлайн-лекции «Умный ребенок — это какой?» 26 августа. Начало в 19.30.

Александра Шеромова