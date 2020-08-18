«Скрипка на Невском» устроит передвижные концерты в центре и превратит в сцену площадь Искусств

«Скрипка на Невском» устроит передвижные концерты в центре и превратит в сцену площадь ИскусствВерсия для печати
Ежегодный фестиваль «Скрипка на Невском» в этом году пройдет на площади Искусств и на Невском проспекте. Музыка в городе продолжит звучать все выходные, а исполнители прокатятся по улицам на передвижной сцене.
Основную площадку развернут напротив Русского музея. Концерты тут начнутся в полдень 21 августа. Программу первого дня организаторы назвали «Танцы со скрипкой» и позвали выступать пианиста Александра Рубинова, скрипачей Элину Друх и Алексея Баева, струнный ансамбль «Ауэр-квартет» и Большой оркестр Северо-Запада под управлением Кирилла Семагина.
На второй день line-up изменится. Среди участников программы 22 августа – камерный ансамбль «Солисты Санкт-Петербурга», которым будет руководить народный артист, скрипач и дирижёр Михаила Гантварг, ансамбль «Классика в джазе», квинтет Сергея Козлова и скрипач Эмиль Яковлев. Их выступления объединяет тема «От барокко до классики», которая, в числе прочего, включила музыку Гайдна, Моцарта, Бетховена, Вивальди, Грига, Баха, Паганини и Дебюсси.
Завершат фестиваль под лозунгом «Путешествие со скрипкой». 23 августа горожанам предлагают послушать Симфонический оркестр филармонии для детей и юношества под управлением Михаила Голикова и Дмитрия Ноздрачева. Вместе с коллективом на сцену выйдут бэнд ShoobeDoobeJazzBand, специализирующийся на «танцевальном джазе 30-40х годов прошлого столетия» и ансамбль скрипачки Лины Колесник. Петербурженка играет как авторскую музыку в стиле фанк, так и, например, произведения композиторов из Аргентины в лёгкой джазовой обработке. На этот раз музыкантам предстоит исполнить произведения Грига, Римского-Корсакова, Бреговича, Андерсена и других классиков.
Сидеть на траве у сцены все дни вовсе не обязательно: «Скрипка на Невском», словно оправдывая название, переместит часть программы на главный проспект при помощи автосцены. Платформа будет делать по три остановки, на каждой из которых музыканты устроят небольшие концерты. В 13.30 играют на Площади Островского, в 15.00 на пересечении Малой Садовой и Итальянской улиц, а к 17.00 перемещаются в Александровский сад. Такой распорядок актуален все дни.
Билеты не нужны, вход свободный — но слушателей просят соблюдать социальную дистанцию и не забывать дома маски.
Концерты во все дни продлятся до 21.00.
0+
«Фонтанка.ру»
Другие события
-
20 августа, четверг , 20.00 - 25 августа, вторник
Animal ДжаZ дважды сыграет акустику на крыше
Петербургская рок-группа Animal ДжаZ прерывает вынужденное молчание: 20 августа коллектив даст акустический концерт в полном составе. Местом проведения мероприятия станет крыша HI-HAT на Аптекарском проспекте (16+).
-
«Дунаевский Orchestra», группа The BigBuddy Band и диджеи. Музей стрит-арта зовет на Street Art Weekend
Музей стрит-арта раскроет двери для всех желающих 18+. На фестивале Street Art Weekend под открытым небом во дворе музея с 21 по 23 августа можно будет «проникнуться духом андерграунда» — причем не на пустой желудок.
-
22 августа, суббота , 12.00
ДК Лурье научит читать город по одной улице
ДК Лурье и гид Лидия Котляр научат смотреть на город как урбанисты и историки – на интерактивной экскурсии по 6 и 7 линиям Васильевского острова 22 августа. 10+
-
23 августа, воскресенье , 14.00
Коренной василеостровец проведет по своему «бандитскому Петербургу»
В ДК Лурье трепетно относятся к этой теме: ее подробно раскрывали зам главреда «Фонтанки» Евгений Вышенков и Федор Погорелов. А 23 августа сценарист, блогер, яхтсмен и коренной василеостровец Александр Уткин проведет пешую экскурсию «Мой бандитский Петербург». 16+
-
28 августа, пятница , 20.00
Стихи, Гагарин и Херсон: группа "Ундервуд" закончит лето концертом
В последние дни лета, а именно 28 августа, группа "Ундервуд" собирает в Петербурге поклонников. Концерт состоится на открытой крыше HI-HAT, а в сет-лист войдут проверенные временем и народной любовью хиты коллектива. (16+)
-
30 августа, воскресенье , 20.00
Романтический алкоджаз на фоне заката: Billy's Band сыграет концерт на крыше
Лето завершится еще одним концертом на крыше HI-HAT — одной из немногих площадок, где сейчас можно проводить концерты — на этот раз на сцену выйдет группа Billy's Band. Билли Новик и музыканты ожидают поклонников алкоджаза 30 августа.
«Хороший человек»: русский народный «Твин Пикс»
Новости
-
-
20 августа 2020 - Минкульт объяснил, что имел в виду в приказе запереть книги «18+» на ключ
-
19 августа 2020 - О «Русском Бэнкси», дарившем петербуржцам крылья ангелов, снимут документальный фильм
-
19 августа 2020 - Музеи показали маски - «позорные» и для неженатых мужчин. Международный флэшмоб проходит в соцсетях
-
19 августа 2020 - Эркюль Пуаро под Depeche Mode и Билл Мюррей у Софии Копполы. Вышли трейлеры октябрьских кинохитов
-
19 августа 2020 - Кино пришло за петербуржцами к КАДу. В «Меге Дыбенко» открывается кинотеатр
Статьи
-
19 августа 2020, 10:19«Пятое измерение» в Музее Анны Ахматовой — самый необычный и глубокий по смыслам выставочный проект, представленный петербургскими музеями за последние годы. Здесь одинаково значим и представленный материал, начиная с портрета Анны Ахматовой руки Амедео Модильяни, и сама подача материала. По сути, это единая грандиозная интерактивная инсталляция, если угодно — театральная декорация, каждый фрагмент которой — подлинник.
-
17 августа 2020, 19:43«Лето испытывает нас на прочность», – такими словами платформа START предварила сообщение о начавшихся в июле съемках второго сезона сериала «257 причин, чтобы жить». С этим высказыванием наверняка согласятся продюсеры, чьи проекты притормозила пандемия. Однако свои причины восстановиться есть и у телеиндустрии - что и происходит с конца июня. «Фонтанка» узнала, какие проекты уже завершены, что сейчас в процессе съемок, какие премьеры появятся до окончания лета и в новом телесезоне.
-
16 августа 2020, 10:50На платформе «Нетфликс» вышел «Проект "Сила"», фантастический супергеройский боевик . Очень смелая работа, которая напоминает, что за отвагой и фантазией новичков - будущее кино. А еще - за стримингом, на котором эти качества, похоже, куда более востребованы, чем в кинотеатральном прокате.
-
15 августа 2020, 10:3015 августа 1990 года Виктор Цой погиб в автомобильной катастрофе. Незадолго до годовщины, кинопродюсер, композитор Андрей Сигле рассказал «Фонтанке» о том, как он ненадолго становился «участником» группы «Кино», почему песни Цоя актуальны 30 лет спустя, и что может оправдать концерт легендарной группы без солиста на сцене.
-
-
-
-
-