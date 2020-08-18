Фото: pixabay.com «Скрипка на Невском» устроит передвижные концерты в центре и превратит в сцену площадь Искусств Версия для печати Tweet

Ежегодный фестиваль «Скрипка на Невском» в этом году пройдет на площади Искусств и на Невском проспекте. Музыка в городе продолжит звучать все выходные, а исполнители прокатятся по улицам на передвижной сцене.

Основную площадку развернут напротив Русского музея. Концерты тут начнутся в полдень 21 августа. Программу первого дня организаторы назвали «Танцы со скрипкой» и позвали выступать пианиста Александра Рубинова, скрипачей Элину Друх и Алексея Баева, струнный ансамбль «Ауэр-квартет» и Большой оркестр Северо-Запада под управлением Кирилла Семагина.

На второй день line-up изменится. Среди участников программы 22 августа – камерный ансамбль «Солисты Санкт-Петербурга», которым будет руководить народный артист, скрипач и дирижёр Михаила Гантварг, ансамбль «Классика в джазе», квинтет Сергея Козлова и скрипач Эмиль Яковлев. Их выступления объединяет тема «От барокко до классики», которая, в числе прочего, включила музыку Гайдна, Моцарта, Бетховена, Вивальди, Грига, Баха, Паганини и Дебюсси.

Завершат фестиваль под лозунгом «Путешествие со скрипкой». 23 августа горожанам предлагают послушать Симфонический оркестр филармонии для детей и юношества под управлением Михаила Голикова и Дмитрия Ноздрачева. Вместе с коллективом на сцену выйдут бэнд ShoobeDoobeJazzBand, специализирующийся на «танцевальном джазе 30-40х годов прошлого столетия» и ансамбль скрипачки Лины Колесник. Петербурженка играет как авторскую музыку в стиле фанк, так и, например, произведения композиторов из Аргентины в лёгкой джазовой обработке. На этот раз музыкантам предстоит исполнить произведения Грига, Римского-Корсакова, Бреговича, Андерсена и других классиков.

Сидеть на траве у сцены все дни вовсе не обязательно: «Скрипка на Невском», словно оправдывая название, переместит часть программы на главный проспект при помощи автосцены. Платформа будет делать по три остановки, на каждой из которых музыканты устроят небольшие концерты. В 13.30 играют на Площади Островского, в 15.00 на пересечении Малой Садовой и Итальянской улиц, а к 17.00 перемещаются в Александровский сад. Такой распорядок актуален все дни.

Билеты не нужны, вход свободный — но слушателей просят соблюдать социальную дистанцию и не забывать дома маски.

Концерты во все дни продлятся до 21.00.

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«Фонтанка.ру»