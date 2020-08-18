«Дунаевский Orchestra», группа The BigBuddy Band и диджеи. Музей стрит-арта зовет на Street Art Weekend

«Дунаевский Orchestra», группа The BigBuddy Band и диджеи. Музей стрит-арта зовет на Street Art WeekendВерсия для печати
Музей стрит-арта раскроет двери для всех желающих 18+. На фестивале Street Art Weekend под открытым небом во дворе музея с 21 по 23 августа можно будет «проникнуться духом андерграунда» — причем не на пустой желудок.
Задавать ритм будут как диджеи, так и музыкальные коллективы — Евгений Кубынин (группа «Зимавсегда»), «Дунаевский Orchestra», французско-питерская джипси-джаз-группа The BigBuddy Band и другие. Электронные сеты будут звучать все три дня, а выступления групп ожидаются в воскресенье, в последний день фестиваля.
Внимание уделят и коронавирусным мерам предосторожности – гостям фестиваля настоятельно рекомендуют соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски (их обещают продавать на входе).
Время работы: 21 августа с 20:00 до 07:00, 22 августа с 14:00 до 06:00, 23 августа с 14:00 до 22:00. Подробности программы — в паблике фестиваля. Вход свободный.
Фото: предоставлено организаторами
Петербургский музей стрит-арта работает с 2014 году на территории завода слоистых пластиков, шоссе Революции, 84АБ.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»
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