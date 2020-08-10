Фото: Томилин А.М., oopt.aari.ru

Что ищут черные археологи в Саблинских пещерах и куда путешествуют водопады, расскажет ученый

15 августа, суббота , 11.00
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Сейчас река Тосна впадает в Неву, а 11 тыс. лет назад — прямиком в Иольдиевое море. Сейчас его нет, а когда-то берег тянулся от территории нынешней Швеции. Драматичную историю этих мест, с участием трилобитов и черных археологов, узнаем 15 августа непосредственно на месте действия, от эволюциониста Ивана Квасова. 12+

И у Литоринового моря, которое плескалось когда-то на месте Петербурга, и у Иольдиевого названия красивые, величественные — так не скажешь, что в честь моллюсков. Но в здешних почвах не только то, что осталось от них, но и куда более древнее — 400 с лишним миллионов лет назад, в ордовикский период, тут тоже было море. Да и 530 млн лет назад, в кембрийский период, тоже было. И это, конечно, впечатляет, но не меньше впечатляет то, что Саблинские водопады когда-то были не там, где мы их наблюдаем. Потому что водопады путешествуют. И где ими будут любоваться наши далекие потомки? Иван Квасов — эволюционист, для него «миллион лет назад» — относительно недавнее прошлое. Он выступает и на «Гик Пикнике» и школьникам преподает, так что понятно и интересно будет всем. Расскажет и про трилобитов и о том, что выискивают в Саблине черные археологи.

Встречаемся 15 августа в 11.00 уже на месте, у Саблинских пещер (тот странный случай, когда у пещер есть адрес: пр. Советский, 205а, г.п, Ульяновка, Ленобласть). Обратите внимание: посещение пещер не входит в экскурсию. Подробности на сайте.

Александра Шеромова

 

Опубликовано 10 августа 2020, 12:55

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