Фото: Культурно-просветительский центр БИН РАН Ботсад возвращается к почти полноценной жизни: с выставкой флоксов и лилий, с квестами и открытым музеем Версия для печати Tweet

Ботанический сад на выходных 8-9 августа предлагает обширную программу фестиваля «Иммигранты Нового Света» – с цветами, квестами, Водным маршрутом и наконец открывшимся Ботанический музеем. Можно нарядиться индейцем и пройти бесплатно.

Фестиваль займёт, как в лучшие времена, почти весь Сад: организаторы обещают «компенсировать недостаток цветов», возникший из-за пандемии. Их выставка пройдёт в Зелёном домике – экспозиции представят питомники (например, Александровский сад и Северная флора), занимающиеся разведение флоксов и коллекционеры лилий (будут сорта из собраний Сергея Садова и Светланы Грачевой, а также Светланы Глухих).

В рамках фестиваля будет проходить квест, посвящённый растениям-«иммигрантам» в дендрарии (4+), а на Водном маршруте можно будет полюбоваться Викторией амазонской и Викторией Круса – крупнейшими в мире кувшинками.





Фото: Культурно-просветительский центр БИН РАН Фото: Культурно-просветительский центр БИН РАН

Также можно будет прогуляться по тропический оранжереям (правда, в паблике Сада «ВКонтакте» уточняют, что работать будет только половина маршрута). Для детей организуют квест «Тропическое путешествие Муравьишки» (6+).

Ботсад напоминает, что в музее, кассах и Зелёном домике нужно быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Онлайн-продажа билетов пока не возобновлена – нужно заходить в кассу.

Фестиваль «Иммигранты Нового Света» пройдёт в Ботаническом саду 8 и 9 августа с 10 до 18:30 (кассы до 17:30). Гостям в полных костюмах индейцев, ковбоев или шерифов – свободный вход.

Анастасия Семенович