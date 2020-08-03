Этно и технологии: «Музыка мира» прозвучит в пятый раз. И впервые — онлайн

Петербургский международный этнический фестиваль «Музыки мира» соберет поклонников жанра уже в пятый раз. Но в этом году — с поправкой на коронавирусные реалии. (18+)

8 августа в режиме онлайн зрители смогут услышать петербургскую этно-группу Ingervala. Коллектив примечателен тем, что совмещает славянский и финно-угорский фольклор с современной электроникой — это и дабстеп, и хаус, и даже драм-энд-бейс.

Организаторы также обещают, что в эфире будут представлены "новейшие музыкальные клипы и короткие интервью восьми ведущих российских и зарубежных этно-коллективов".

Это, например, группа «АлёNа» — сайд-проект вокалистки ДДТ Алены Романовой, коллектив «Намгар», играющий в экстравагантном жанре "бурятский этно-рок", азербайджанский этно-джаз-бэнд «Джанги» и даже "непревзойденный мастер горлового пения и рок-н-ролльщик с супер-стажем Альберт Кувезин и группа «Ят-Ха»" (цитата из группы фестиваля в соцсетях).

Вместе с мэтрами этно-музыки в эфире будут звучать и молодые коллективы — их ранее выбрало профессиональное жюри, а также сами зрители. В списке молодых дарований есть петербургская группа «Сбитень» — на открытом конкурсе коллектив получил премию жюри "за яркую авторскую подачу «русского народного блюза»".

Международный этнический фестиваль «Музыки мира» уже пятый год организует Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства. В предыдущие годы мероприятие проходило в формате опей-эйр в самом центре Петербурга — во дворе Шереметьевского дворца.

Трансляция концерта будет идти в том числе и в официальном паблике фестиваля. Начало в 18.00 8 августа.

Алексей Нимандов, "Фонтанка.ру"