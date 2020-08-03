На виртуальном GEEK PICNIC выступит фантаст Иен Макдональд

На виртуальном GEEK PICNIC выступит фантаст Иен МакдональдВерсия для печати
Все рассчитывали, что уж на августовском "Гик-Пикнике" все встретятся на лужайках — но нет: опять онлайн, зато опять бесплатно, в честь того, что самому мощному научно-популярному форуму 10 лет. Три дня, с 6 по 8 августа, с раннего вечера до вечера позднего. Есть мероприятия 6+, есть 18+.
Это будет GEEK PICNIC Online 2.0, как и у первого онлайновского пикника, июньского, тема — мультивселенная. Но если тогда заглавную тему раскрывала ученая-астрофизик, в этот раз один из «основных докладчиков» — титулованный ирландский фантаст Иен Макдональд. Его «Новая Луна» еще и опубликована не была, а права на экранизацию уже купили. Еще бы: сравнивают с «Игрой престолов», только в лунной колонии. Ученые, впрочем, тоже будут: профессор Стэнфордского университета, также титулованный, физик Андрей Дмитриевич Линде.
На каждой из шести виртуальных сцен (среди них отдельная — для детей) будут говорить про мифы вокруг киберспорта и вокруг советской фантастики; о профессиональном выгорании и профессиональной ориентации; про феминистскую повестку в фантастике и изменения городской повседневности после коронавируса; о том, как модифицировать тело, с чем есть искусственное мясо и зачем изучать древнейший лед на Земле.
6-8 августа перебегаем с одной виртуальной лужайки на другую. Подробности на сайте, регистрация по ссылке. Обратите внимание, на один электронный адрес можно получить только один билет.
Александра Шеромова
Другие события
-
Ботсад возвращается к почти полноценной жизни: с выставкой флоксов и лилий, с квестами и открытым музеем
Ботанический сад на выходных 8-9 августа предлагает обширную программу фестиваля «Иммигранты Нового Света» – с цветами, квестами, Водным маршрутом и наконец открывшимся Ботанический музеем. Можно нарядиться индейцем и пройти бесплатно.
-
«Опера — всем» врачам, остальные — в онлайн
Девятый фестиваль «Опера — всем» состоится в непривычном для себя формате: выступления пройдут под открытым небом, но публику не приглашают, только врачей. Остальных ждут онлайн — причем каждый раз на новой виртуальной площадке.
-
Манеж зовет смотреть «Немоскву»
Цель выставочного проекта Манежа «Немосква не за горами» — показать вовлеченность регионов в глобальный художественный процесс, а также сделать региональные проекты заметными для всей страны. На петербургской экспозиции можно увидеть работы восьмидесяти авторов из двадцати одного региона страны (в том числе и из Петербурга), большая часть вещей созданы именно под выставку.
-
08 августа, суббота , 18.00
Этно и технологии: «Музыка мира» прозвучит в пятый раз. И впервые — онлайн
Петербургский международный этнический фестиваль «Музыки мира» соберет поклонников жанра уже в пятый раз. Но в этом году — с поправкой на коронавирусные реалии. (18+)
-
В Петербурге откроют филиал «нехорошей квартиры»
Огромная коммуналка со скрипучими дверями, в дебрях которой пропадают люди. А полночь 3 мая 1929 года проходит бал сатаны – с «чудовищном по размерам бассейном», обезьяним оркестром и покойникам, вываливающимися из камина. Если не страшно очутиться в «нехорошей квартире» из «Мастера и Маргариты» Булгакова — с 13 августа по 11 октября отправляйтесь в музей Ахматовой в Фонтанном доме. 14+.
-
Сто работ и личные вещи Цоя — на выставке в KGallery
Виктор Цой был не только рок-музыкантом, но и самобытным художником, повлиявшим на развитие современного ему российского нонконформизма. Об этом решила напомнить петербургская KGallery, где 5 августа откроют выставку произведений лидера группы «Кино».
«Нацбест» отскандалил в прямом эфире. Литературная премия разбрасывалась книгами и сменила формат
Новости
-
-
05 августа 2020 - Петербургские театры и концертные залы планируют открыть в первой декаде сентября. Комитет по культуре спросил их о репертуаре
-
05 августа 2020 - На «Кинотавре» покажут картины о жертвах Норд-Оста, расстреле демонстрации и «тревожный фильм пандемии». Фестиваль объявил программу
-
05 августа 2020 - Вышел трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки». Зритель увидит зловещую медсестру до встречи с героем Джека Николсона
-
04 августа 2020 - Стивен Кинг скоро выпустит новый роман. Там будет убийца «с того света»
-
04 августа 2020 - Мокша, эрзя и шокша поделятся лучшим. Борис Гребенщиков тоже будет
Статьи
-
04 августа 2020, 14:19Танцующие в кадре подростки и Шварценеггер на шпагате, вирусные песни и пародии на русские детективы – к середине 2020 года китайская платформа TikTok, о которой ещё недавно говорили не иначе как об «убийце времени» для молодёжи, вышла на международный уровень. Заблокировать её в США требует Дональд Трамп, переговоры о покупке доли компании в Штатах, Канаде, Австралии и Новой Зеландии ведёт Microsoft, а инвесторы оценивают соцсеть в 50 миллиардов долларов при выручке в 1 миллиард. Корреспондент «Фонтанки» погрузился в пучины алгоритмов приложения, о котором все говорят, посмотрел, что снимают пользователи, и неожиданно научился гадать по Netflix.
-
03 августа 2020, 15:49В Петербурге завершаются съёмки художественного фильма с рабочим названием «Уездный город N», или «Первый», где ценители русского рока и творчества лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко без труда узнают одного из отцов-основателей «русского слова» в рок-н-ролле. Исполнитель этой роли, друг и коллега покойного Науменко - участник бит-квартета «Секрет», актёр Николай Фоменко рассказал «Фонтанке» о том, почему к феномену Науменко стали обращаться только теперь, и чем хорош предыдущий фильм про Майка - «Лето» Серебренникова.
-
02 августа 2020, 11:42Не успели зрители узнать имена номинантов на телевизионный «Оскар» - премию EMMY, как сразу же стало известно, что сентябрьская церемония пройдёт в онлайн-формате, и кинозвёзды не появятся на красной ковровой дорожке. В утешение «Фонтанка» выбрала 11 лучших сериалов августа — вас ждут анимационный «Стартрек», вселенная Лавкрафта и история ангарского маньяка.
-
30 июля 2020, 19:15С 1 августа в России понемногу начнут открываться кинотеатры. Когда они заработают в Петербурге - до сих пор точно не известно. Показывать особенно нечего - премьеры хитов перенесены на осень, остается только прокатывать ленты, не вышедшие в конце марта-начала апреля. Единственная новая картина, с которой прокат начнется в посткарантинных условиях - комедия «Хэппи-Энд» (жителям Петербурга, если ничего не измениися, придется довольствоваться стриминговыми сервисами). Несмотря на не самый оригинальный сюжет, она вселяет надежду, что после карантина все будет не так безнадежно.
-
-
-
-
-