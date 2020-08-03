На виртуальном GEEK PICNIC выступит фантаст Иен Макдональд

Все рассчитывали, что уж на августовском "Гик-Пикнике" все встретятся на лужайках — но нет: опять онлайн, зато опять бесплатно, в честь того, что самому мощному научно-популярному форуму 10 лет. Три дня, с 6 по 8 августа, с раннего вечера до вечера позднего. Есть мероприятия 6+, есть 18+.

Это будет GEEK PICNIC Online 2.0, как и у первого онлайновского пикника, июньского, тема — мультивселенная. Но если тогда заглавную тему раскрывала ученая-астрофизик, в этот раз один из «основных докладчиков» — титулованный ирландский фантаст Иен Макдональд. Его «Новая Луна» еще и опубликована не была, а права на экранизацию уже купили. Еще бы: сравнивают с «Игрой престолов», только в лунной колонии. Ученые, впрочем, тоже будут: профессор Стэнфордского университета, также титулованный, физик Андрей Дмитриевич Линде.

На каждой из шести виртуальных сцен (среди них отдельная — для детей) будут говорить про мифы вокруг киберспорта и вокруг советской фантастики; о профессиональном выгорании и профессиональной ориентации; про феминистскую повестку в фантастике и изменения городской повседневности после коронавируса; о том, как модифицировать тело, с чем есть искусственное мясо и зачем изучать древнейший лед на Земле.

6-8 августа перебегаем с одной виртуальной лужайки на другую. Подробности на сайте, регистрация по ссылке. Обратите внимание, на один электронный адрес можно получить только один билет.

Александра Шеромова