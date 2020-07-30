Лев Лурье расскажет о Сталине в Петербурге-Ленинграде: ненависть или равнодушие?

«В глазах Сталина, Ленинград – объект кристальной, безо всяких посторонних примесей ненависти», — написала в 2019 году в швейцарской газете писательница, лауреат «Русского Букера» Елена Чижова. Так ли всё «беспримесно», разбираемся 4 августа на онлайн-экскурсии с Львом Лурье. 14+

«Товарищ Петровский! Прошу передать Роману. Побеспокоил Вас потому, что адреса Романа не знаю. Василий /…/ Месяцев пять тому назад я получил от одного товарища из Питера предложение приехать – переселиться в Питер…». Письмо от 20 марта 1914 года. Адресат — революционер Г.И. Петровский, Роман — это Малиновский, как потом выяснится, провокатор. «Василий» — одна из партийных кличек Джугашвили. Петербург — город, где уже по-крупному ковалась политическая карьера Сталина: вместе с Молотовым делал газету «Правда», подпольно руководил избирательной кампанией большевиков в Госдуму IV созыва. После переноса в марте 1918 года столицы в Москву продолжал наведываться в город на Неве. В 1919 года разгромом войск белого генерала Юденича под Петроградом руководил именно Сталин. Но последний раз он был в городе в 1934-м, после убийства Кирова. В блокаду из города выводили в первую очередь оружие, а не жителей; в послевоенных чистках было выкошено все блокадное руководство Ленинграда. Между тем — кажется, нет ни одного документа, где Сталин высказывался о Ленинграде неприязненно.

«Сталин и Ленинград — ненависть или равнодушие?», задаются вопросом устроители, ДК Лурье. Онлайн-экскурсию «Сталин в Петербурге-Ленинграде» проведет сам Лев Лурье 4 августа, в 19.30, подробности на сайте.

Александра Шеромова